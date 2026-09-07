Por: Noticiero 90 minutos

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En las últimas horas, el fútbol colombiano recibe una triste noticia: el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo, exjugador y figura emblemática del Deportes Quindío. Su legado como defensor se remonta a la extensa trayectoria que tuvo en el equipo de Armenia, donde fue capitán entre los años 1967 y 1984. De acuerdo con los registros consignados en los portales deportivos, Bermúdez Melo defendió la camiseta del Quindío en al menos 608 ocasiones, consolidándose como una verdadera leyenda dentro del club.

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La noticia de su muerte fue confirmada por Vanessa Bermúdez, su hija, quien informó que el lamentable desenlace se debió a las secuelas de una caída sufrida recientemente, la cual provocó un fuerte golpe en la cabeza y ocasionó un derrame craneal. En palabras textuales de Vanessa Bermúdez, citadas en la información difundida por medios como 90 Minutos, "Familia, exprofesionales del Quindío: es mi deber como hija comunicarles el accidente tan triste que tuvo mi padre el día de ayer. Sufrió una caída y se golpeó muy fuerte la cabeza; el pronóstico es un derrame craneal".

Originario de Zarzal, en el departamento de Valle del Cauca, Jorge Enrique Bermúdez Melo también es recordado por su paso por clubes históricos como Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira. Según los registros, en 1974 comandó la defensa del club bogotano, mientras que en 1982 lo hizo en el conjunto ‘matecaña’ de Pereira. Además, fue convocado a una preselección de Colombia, un hito que habla del reconocimiento a su nivel futbolístico en el contexto nacional.

Más allá de sus dotes en la cancha, a Bermúdez Melo se le conoció con los apodos de “Hacha” y “Fractura”, apelativos que reflejan su carácter fuerte y su estilo aguerrido como defensor, cualidades que lo convirtieron en uno de los ídolos del Deportes Quindío para toda una generación de hinchas y futbolistas. Su deceso deja un vacío en quienes compartieron con él vestuario, competencia y pasión por el fútbol colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es considerado Jorge Enrique Bermúdez Melo una leyenda del Deportes Quindío?

Jorge Enrique Bermúdez Melo es considerado una leyenda del Deportes Quindío debido a su extensa trayectoria como jugador, siendo uno de los grandes capitanes del equipo entre 1967 y 1984 y vistiendo la camiseta en al menos 608 oportunidades, según lo reportado por fuentes deportivas. Su liderazgo, constancia y la contundencia de su estilo le aseguraron un lugar especial en la memoria del club y de la afición de Armenia.

¿Qué significa derrame craneal y cómo afectó a Jorge Enrique Bermúdez Melo?

El término “derrame craneal” hace referencia a una acumulación de sangre en el interior del cráneo, usualmente provocada por un golpe fuerte en la cabeza. En el caso de Jorge Enrique Bermúdez Melo, según indicó su hija Vanessa Bermúdez, la caída le causó un golpe severo que desembocó en este tipo de complicación de salud, resultando en el desenlace fatal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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