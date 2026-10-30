El estadio Américo Montanini, casa del Atlético Bucaramanga, está cada vez más cerca de tener una transformación en su infraestructura. La Gobernación de Santander presentó dos propuestas para remodelar y ampliar el escenario deportivo, con cambios que incluyen nuevas graderías, cubiertas, renovación de la gramilla y espacios comerciales.

Sigue a PULZO en Discover

Los diseños, que fueron compartidos en redes sociales y han despertado comentarios entre los aficionados del equipo ‘leopardo’, muestran cómo podría lucir el recinto después de las intervenciones. Aunque algunas publicaciones hablan de una capacidad de 33.000 personas, la cifra contemplada en las propuestas presentadas es de 30.985 espectadores.

¿Cómo quedaría el estadio Américo Montanini?

De acuerdo con la información entregada por el Indersantander, el proyecto contempla un aforo de 30.985 personas, todas con silletería. La distribución prevista sería de 14.248 lugares en la tribuna oriental y 16.737 en la occidental.

Entre las principales modificaciones están:

Cubiertas: se instalaría un techo que cubriría todo el anillo del estadio, incluidas las tribunas norte, sur, oriental y occidental.

Nuevas graderías: se intervendrían principalmente los sectores oriental, norte y sur, con estructuras que permitirían ampliar el aforo.

Palcos y hospitalidad: se construirían nuevos espacios para atender a espectadores e invitados.

Gramilla: se cambiaría el césped y la cancha pasaría de las dimensiones actuales de referencia de 100 x 64 metros a 105 x 68 metros.

Espacios comerciales: habría locales, cafeterías y otros servicios que podrían funcionar incluso cuando no haya partidos.

Prensa y servicios: se incluirían nuevas cabinas de transmisión y espacios necesarios para albergar competencias internacionales.

La intención es que el escenario cumpla con los requisitos de la Conmebol y pueda recibir encuentros internacionales, incluidos partidos de Copa Libertadores y de la Selección Colombia.

¿Cuánto costaría la remodelación del estadio?

Uno de los aspectos que todavía debe definirse es la financiación. Las dos alternativas presentadas tienen diferencias en sus costos:

Propuesta A: tendría un valor aproximado de 201.000 millones de pesos.

Propuesta B: costaría cerca de 210.000 millones de pesos.

La primera alternativa contempla una construcción por etapas y fue señalada por las autoridades como la opción que tendría mayores facilidades para su ejecución, debido a sus costos y tiempos de construcción.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó que el departamento tiene recursos asegurados para participar en el proyecto, pero también busca el respaldo del Gobierno Nacional para completar la financiación.

De hecho, el mandatario y el director del Indersantander presentaron la iniciativa ante la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, con el propósito de conseguir acompañamiento económico.

¿En qué va el proceso de remodelación?

Aunque ya se conocen los diseños y las características que tendría el nuevo escenario, las obras todavía no han comenzado.

El proyecto superó una primera etapa de estudios, en la que se levantó información sobre el estado actual del estadio y se elaboraron las dos alternativas arquitectónicas y técnicas.

El siguiente paso consiste en avanzar con el anteproyecto y definir cuál de las dos propuestas será la elegida. Después vendrían los procesos de contratación y, finalmente, la ejecución de las obras.

La Gobernación también contempla la posibilidad de comenzar los trabajos en 2027, aunque esto dependerá de la definición de los recursos y del mecanismo de ejecución.

Por ahora, los aficionados del Atlético Bucaramanga tendrán que esperar para conocer cuál será el diseño definitivo y cuándo comenzará la transformación de uno de los escenarios deportivos más importantes de Santander.

* Pulzo.com se escribe con Z