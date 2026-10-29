Hugo Ospina, reconocido líder del gremio de taxistas en Colombia, entregó su versión sobre el incidente que protagonizó en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, donde varios policías lo retiraron por la fuerza mientras él se resistía a acompañarlos. En entrevista con Semana, el dirigente aseguró que viajó a Santander para respaldar a sus compañeros, quienes protestaban por la presencia de vehículos de servicio especial que, según denunciaban, ofrecían transporte como si fueran taxis.

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Ospina explicó que la inconformidad se debía a que algunos conductores ofrecían servicios mediante plataformas como Uber y, además, abordaban a los viajeros en el túnel del aeropuerto para promocionar sus recorridos. “Estaban prestando servicio con Uber y otras plataformas, pero además se hacían en el túnel del aeropuerto Palo Negro a pregonar el servicio: ‘Taxi, taxi, taxi, taxi’ y era un servicio especial”, relató al medio.

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El líder gremial sostuvo que su presencia en el lugar también estuvo relacionada con una discusión entre taxistas por el orden de las filas. Según su relato, varios conductores le avisaron que algunos compañeros se habían adelantado y no habían respetado el turno para prestar el servicio. Ante esa situación, afirmó que decidió intervenir y pedirles a los uniformados que retiraran a quienes intentaban colarse.

Durante ese episodio, Ospina aseguró que se produjo un altercado con un grupo de personas que se movilizaban en camionetas blancas. “Estaba discutiendo con los taxistas y se me viene una turba de las camionetas blancas. Ese tipo donde hubiera estado armado, me mata”, afirmó. Según su versión, los agentes retiraron a uno de los involucrados, pero él continuó pendiente de la situación de sus compañeros.

El dirigente manifestó que, después de ese momento, se acercó nuevamente al grupo de taxistas y fue entonces cuando los policías llegaron para llevárselo. Ospina negó haber bloqueado la vía o haber recibido un requerimiento previo de las autoridades. “Yo estoy sin bloquear la vía, ningún policía me había requerido absolutamente nada, nadie me pidió los documentos, y se me vienen todos y me ingresan a la fuerza de manera desproporcionada y agresiva”, declaró a Semana.

Sobre las razones de la intervención policial, fuentes judiciales consultadas por la revista señalaron que Ospina no fue capturado, sino que fue trasladado para imponerle una medida correctiva relacionada con la afectación al orden público, en el marco de la Ley 1801 de 2016. El propio líder gremial confirmó que el procedimiento estuvo relacionado con esa sanción y aseguró que no permaneció mucho tiempo en las instalaciones policiales.

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“Ahí no duré más de una hora. Luego salí e hice el video en donde expliqué la situación”, contó Ospina sobre lo ocurrido después de la intervención. El caso quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y generaron comentarios sobre la forma en que fue retirado del aeropuerto. Su versión se centra en la disputa por la prestación del servicio de transporte y en la discusión entre conductores, mientras que la actuación de las autoridades estuvo relacionada con la aplicación de una medida correctiva.

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