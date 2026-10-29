Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad del Tolima notificó el fallecimiento de Andrés Rocha Bermúdez, quien ejerció la rectoría de la institución en 1990. El anuncio estuvo acompañado de mensajes de pesar por parte de la comunidad universitaria, que resaltó la vocación de servicio, el compromiso con la educación y los significativos aportes de Rocha Bermúdez tanto al ámbito académico como al desarrollo regional. De acuerdo con la información oficial de la Universidad del Tolima, la entidad extendió sus condolencias a familiares, amigos, colegas y personas cercanas al exrector, manifestando solidaridad en este periodo de duelo y evocando su papel trascendental en la historia de la universidad.

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En la trayectoria de Andrés Rocha Bermúdez, destacan reflexiones profundas sobre la educación superior, la investigación y el significado de las universidades públicas en el desarrollo nacional. Según el inventario académico de la Universidad del Tolima, entre sus obras más relevantes aparece el texto ‘Algunos puntos de reflexión sobre la universidad’, donde aborda temas como la misión de las instituciones universitarias, la importancia de la formación integral y la producción de conocimiento, así como la influencia directa de estos factores en el crecimiento social, cultural y económico.

Además, la Biblioteca Rafael Parga Cortés consigna otra publicación del académico titulada ‘Universidad, ciencia, tecnología y subdesarrollo’. En este documento, Rocha Bermúdez desarrolla un análisis sobre el rol de la ciencia y la tecnología dentro del contexto del desarrollo científico y tecnológico, focalizando su mirada en el papel de las universidades en estos procesos.

Durante su ejercicio como rector en 1990, Rocha Bermúdez lideró a la Universidad del Tolima en una época marcada por desafíos respecto a la consolidación académica y la definición de la función de la educación superior en el departamento. Según el mensaje institucional de la Universidad, su gestión forma parte fundamental de la memoria colectiva de quienes han aportado a la edificación de la universidad pública en la región.

La entidad académica también subrayó la disposición de Andrés Rocha Bermúdez al diálogo, su dedicación a la vida institucional y su legado en la formación de nuevas generaciones, señalando que su labor impulsó la visión de la educación superior como motor de crecimiento regional.

Con respecto al último adiós, la Universidad del Tolima informó que las exequias de Rocha Bermúdez se llevarán a cabo este jueves en Los Olivos. La institución ratificó su respeto por la memoria del exrector y el compromiso de honrar la huella imborrable que dejó en la historia universitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué aportes concretos hizo Andrés Rocha Bermúdez a la Universidad del Tolima?

Andrés Rocha Bermúdez dejó un legado enfocado en la promoción de la misión universitaria, el fortalecimiento de la formación académica y la consolidación del papel de la universidad en el desarrollo regional. Su gestión como rector y sus reflexiones sobre la educación superior se mantuvieron vinculadas al impulso de la investigación y la visión de la universidad pública como pilar fundamental del crecimiento social y económico, según información proporcionada por la Universidad del Tolima.

¿Cuál es el contenido de ‘Universidad, ciencia, tecnología y subdesarrollo’ de Andrés Rocha Bermúdez?

‘Universidad, ciencia, tecnología y subdesarrollo’ es un texto en el que Andrés Rocha Bermúdez examina la relación entre la investigación científica, el desarrollo científico-tecnológico y el rol de las universidades en estos procesos. Según el registro de la Biblioteca Rafael Parga Cortés, la obra aborda cómo el conocimiento académico puede incidir en el desarrollo de la sociedad y la relevancia de la educación superior en los avances científicos y tecnológicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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