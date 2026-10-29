Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una reciente operación conjunta entre autoridades de Colombia y Estados Unidos puso en la mira a un grupo conocido como ‘Los Brujos’, señalado de supuestas estafas vinculadas a servicios esotéricos y a la facilitación de trámites migratorios aparentemente fraudulentos. Además, la investigación abarca presuntas maniobras para lavar activos. El procedimiento fue llevado a cabo el jueves 29 de octubre de 2026 en los municipios de Ibagué y El Espinal, en el departamento del Tolima, donde las autoridades intervinieron siete oficinas, siguiendo órdenes judiciales que forman parte esencial del caso, de acuerdo con información oficial.

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El operativo incluyó la participación del Gaula Militar Tolima —grupo especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión—, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y Homeland Security Investigations (HSI), una agencia estadounidense responsable de investigar delitos relacionados con la seguridad nacional de ese país. Según lo informado, la operación se concretó con cinco allanamientos en Ibagué y dos en El Espinal, todo articulado bajo una investigación en curso que pretende determinar la magnitud de las eventuales actividades delictivas de la red.

Durante el desarrollo de estos procedimientos, los investigadores decomisaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos 14 computadores portátiles, nueve teléfonos celulares, dos tabletas iPad, dos torres de computador, una tarjeta SIM y 12 cuadernos. Además, se encontraron elementos como dos sellos con la inscripción “Approved”, una bandera de Estados Unidos, una bata de juez y un escudo del Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Todos estos objetos serán objeto de análisis para precisar su posible uso dentro de las actividades investigadas.

Según datos entregados tras el operativo, esta estructura habría ofrecido supuestos servicios esotéricos y gestión de trámites migratorios falsos, con la sospecha de haber afectado a ciudadanos residentes en Estados Unidos. Ahora, las autoridades avanzan en la investigación sobre lavado de activos, para identificar la posible ruta del dinero y a los responsables, si los hubiera. Vale aclarar que, aunque el material recolectado constituye una pista importante, por sí solo no implica responsabilidad penal inmediata. El caso seguirá en el ámbito judicial, cuyo reto será esclarecer los hechos y definir la existencia de delitos y la participación de personas específicas. Finalmente, el Gaula Militar recordó que la comunidad cuenta con la línea gratuita nacional 147 para denunciar extorsiones o secuestros.

¿Quiénes conformaban la estructura ‘Los Brujos’ en Tolima?

Hasta el momento, la información oficial difundida luego del operativo no ha especificado identidades ni el número exacto de integrantes de la estructura señalada como ‘Los Brujos’. El proceso judicial busca determinar quiénes serían los responsables y su grado de participación en las actividades investigadas.

¿Qué servicios ofrecían ‘Los Brujos’ y cómo afectaron a sus víctimas?

La información entregada por las autoridades indica que ‘Los Brujos’ ofrecían presuntos servicios esotéricos y trámites migratorios fraudulentos, lo que habría causado perjuicios especialmente a personas residentes en Estados Unidos. Sin embargo, las investigaciones apenas avanzan en determinar el alcance real de dichas afectaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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