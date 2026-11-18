La Selección Colombia cerró con una victoria y un empate la última fecha Fifa del año, pues se enfrentó dos veces contra Chile, en Cali y luego en Santiago, y consiguió los resultados de 1-0 y 0-0, respectivamente.

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Eso deja al combinado nacional en un buen rendimiento, puesto que luego del Mundial disputó cinco partidos con varios jugadores nuevos y sumó dos victorias, dos empates y una sola derrota.

Ahora, más allá del rendimiento y demás, estos resultados le permitieron al combinado nacional recuperar un puesto que no visitaba desde hace dos años, que es estar dentro del top 10 del rankin de la Fifa.

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En la más reciente actualización de esta tabla, quedó en evidencia que el combinado nacional subió un puesto y ahora se ubica décimo con 1735.90 unidades, muy cerca al noveno que es Países Bajos.

Este es el top 10:

Equipo Puntos 1. España 2004.48 2. Argentina 1966.13 3. Francia 1950.82 4. Inglaterra 1938.90 5. Marruecos 1809.37 6. Portugal 1801.28 7. Brasil 1800.91 8. Bélgica 1790.37 9. Países Bajos 1774.06 10. Colombia 1735.90

De esta manera, la Selección Colombia se mantiene como la tercera mejor selección sudamericana, solo por detrás de Argentina y Brasil, lo que refleja que el trabajo en los últimos años ha dado resultados.

La @Albirroja, la selección sudamericana que más avanzó en el Ranking FIFA ✍🏻🇵🇾 https://t.co/3Hej5nLGDr — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 18, 2026

Cuándo es la próxima fecha Fifa

Por lo pronto, los jugadores regresarán a sus respectivos clubes a continuar con la temporada, recordando que descansarán del combinado nacional por casi cinco meses.

La próxima fecha Fifa, que también será de amistosos, será en el mes de marzo, y el primer compromiso del combinado nacional sería contra la Selección de Brasil en Estados Unidos.

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De esta manera, se espera que la Federación Colombiana de Fútbol lo confirme y también al segundo rival, pero mientras tanto el técnico Néstor Lorenzo tiene mucho que trabajar para mejorar el rendimiento tanto grupal como individual.

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