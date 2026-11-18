Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia vivió momentos de tensión durante el encuentro disputado frente a Chile el 17 de noviembre en Santiago, cuando Gustavo Puerta, volante vallecaucano, tuvo que abandonar el campo debido a una dolencia física. La escena en la que Puerta sale del terreno de juego mostrando claro dolor, especialmente por el impacto sufrido en una de sus rodillas, alarmó tanto a la delegación nacional como a su club, Olympiacos de Grecia, ante la posibilidad de una lesión de consideración.

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De acuerdo con reportes desde el lugar de concentración en Chile, se estableció un primer parte médico que brinda tranquilidad. Tras el incidente, el jugador fue trasladado a un centro médico de urgencias con el objetivo de realizar pruebas y descartar una rotura de ligamento, una lesión que lamentablemente se ha vuelto frecuente en el fútbol profesional. La evaluación inicial fue alentadora y permitió descartar de momento el peor de los escenarios para el futbolista colombiano.

Según información revelada en el entorno de la Selección Colombia, Gustavo Puerta regresó al hotel de concentración aún con molestias, lo que hacía prever una posible ausencia importante en las canchas. Sin embargo, los exámenes preliminares descartaron una lesión grave en la articulación y se recomendó esperar la desinflamación de la zona para definir el tiempo de recuperación. Además, se confirmó que el volante viajará a la sede deportiva de Olympiacos para realizar estudios adicionales que permitan determinar si se trata de un esguince y, en consecuencia, establecer cuántos días estará en reposo o alejado de la competencia.

No solo Puerta debió abandonar el partido: Dávinson Sánchez, defensor central del Galatasaray, también dejó el encuentro tras sufrir un golpe en el hombro. El cuerpo médico aconsejó su salida como medida de precaución, aunque de acuerdo con la fuente consultada, tampoco presentó una lesión de gravedad. El director técnico de la selección, Néstor Lorenzo, recalcó la juventud y el talento de los jugadores colombianos, subrayando que muchos aún no son titulares en sus clubes y que es importante enfrentarse a estos retos para consolidar un equipo competitivo. La evolución de Gustavo Puerta será determinante tanto para la Selección Colombia como para Olympiacos, a la espera de los próximos informes médicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual de la lesión de Gustavo Puerta en la Selección Colombia?

El estado actual de Gustavo Puerta, según el reporte preliminar desde Chile, indica que no sufrió una lesión grave en la rodilla. Los exámenes iniciales permitieron descartar una rotura de ligamento, pero el jugador será sometido a nuevos estudios en la sede del Olympiacos para precisar si se trata de un esguince y definir el tiempo exacto de recuperación.

¿Qué significa esguince y cómo afecta a los futbolistas profesionales?

El término esguince hace referencia a una lesión en los ligamentos que conecta los huesos de una articulación. En futbolistas, un esguince puede provocar dolor, hinchazón y limitar el movimiento, requiriendo reposo y tratamientos específicos, por lo cual el tiempo fuera de las canchas puede variar dependiendo de la gravedad del daño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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