En medio del empate de la Selección Colombia frente a la Selección Chile, que fue de 0-0 en el Estadio Monumental de Santiago, una de las noticias que más preocupó a los aficionados fue la lesión del mediocampista Gustavo Puerta.

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En el primer tiempo, el jugador disputó un balón, el pie se le quedó trabado en el pasto mientras su cuerpo cayó hacia atrás y eso le causó una lesión en la rodilla. Esta fue la jugada:

En principio se creyó que iba a ser un tema de ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda, lo cual lo hubiera sacado de competencia por casi un año. Sin embargo, según los primeros exámenes que se le hicieron, al final todo sería un esguince, que en medio de todo es una gran noticia.

Y es que tal como comentó el periodista Julián Capera, en vez de ser casi un año, el futbolista estaría fuera de las canchas entre 45 y 60 días solamente, que es un tiempo importante en el fútbol, pero teniendo en cuenta las circunstancias estaría bien.

Esto, lo que quiere decir, es que Puerta regresaría a disputar partidos con el Olympiacos de Grecia a inicios de 2027, sobre la fecha 16 del campeonato de ese país.

Por lo pronto, el jugador regresará a Grecia para comenzar su recuperación allí, que se basa en, al principio, reposo, manejo del dolor y desinflamación y aplicación de hielo. Luego, comenzará todo el tema de fisioterapia y movilidad para ya en la última fase, readaptación al juego, toque de balón y reintegro a los trabajos con el equipo.

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De esta manera, se estima que Puerta podría volver al partido contra el Kalamata FC, que será en la jornada 16 de la Liga de Grecia. Ese encuentro será el 9 de enero.

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