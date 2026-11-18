La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que otorgará un reconocimiento al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en la antesala de la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en la capital del Atlántico el próximo 21 de noviembre.

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La distinción que recibirá el mandatario será la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano, en el grado de Gran Collar Extraordinario, una de las condecoraciones que entrega el organismo rector del fútbol continental para reconocer a personas o entidades por sus aportes al desarrollo de este deporte.

La decisión quedó establecida en una resolución del Consejo de la Conmebol, a partir de una propuesta presentada por su presidente, Alejandro Domínguez, quien planteó concederle el reconocimiento a Char por su contribución al fútbol sudamericano.

Entre los argumentos expuestos por la entidad aparece la designación de Barranquilla como sede de la final de la Sudamericana 2026 y el respaldo de la administración distrital para la organización del compromiso internacional.

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De acuerdo con el documento, el alcalde ha tenido un papel en la preparación de la ciudad mediante la coordinación institucional y el acompañamiento a las labores necesarias para recibir el evento deportivo.

Remodelación del Metropolitano, entre las razones del reconocimiento

Otro de los puntos que tuvo en cuenta la Conmebol fue el compromiso de Alejandro Char con la remodelación y el mejoramiento de la infraestructura del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que albergará la final del torneo.

Para el organismo, estas intervenciones representan un aporte al fortalecimiento del deporte y un legado para Barranquilla y sus futuras generaciones.

La resolución también menciona el liderazgo y la visión del mandatario en la promoción del fútbol sudamericano, así como su contribución a los valores de integración y confraternidad que representa este deporte.

La entrega de la condecoración se llevará a cabo durante un acto público y solemne, según lo establecido por el Consejo de la Conmebol, que también dispuso notificar oficialmente al alcalde sobre la distinción.

El reconocimiento se conocerá en el marco de la final de la Copa Sudamericana, que tendrá como protagonistas a Atlético Mineiro y Boca Juniors, en un partido que llevará la atención del fútbol continental a Barranquilla.

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