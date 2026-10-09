Hugo Rodallega salió al paso de los rumores que circularon esta semana sobre una supuesta salida de Independiente Santa Fe. El delantero veterano calificó la información de “totalmente falsa” y aseguró no tener idea del origen de la noticia que varios canales de televisión dieron casi por confirmada.

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“Yo la verdad no sé de dónde salió esta noticia. Yo hasta yo me sorprendí cuando la vi el día de ayer en la mañana, que algunos canales ya estaban asegurando prácticamente que yo me iba”, declaró el atacante en entrevista reciente, en la que rechazó de plano los reportes que lo alejaban del conjunto cardenal.

Rodallega fue enfático en que nadie del club ni de su entorno ha sostenido conversaciones al respecto con otros equipos. “Lo de la noticia no sé de dónde lo sacaron, la verdad. Veo gente que prácticamente lo asegura sin ningún argumento porque no he hablado con nadie”, señaló con evidente extrañeza.

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El jugador reconoció que sí tiene un vínculo que expira en diciembre, dato de conocimiento público, y también que alguna vez manifestó el deseo de retirarse con la camiseta del Quindío.

Sin embargo, subrayó que hoy por hoy ese escenario no es su foco. “Ahora mismo mi prioridad es Independiente Santa Fe. Quiero quedarme acá, ojalá que se pueda hablar del tema renovación”, afirmó, aunque aclaró que la decisión final recae en la dirigencia y el cuerpo técnico.

Más allá del aspecto contractual, Rodallega explicó por qué Santa Fe ocupa un lugar especial en esta etapa de su carrera: “Acá es mi casa, acá es donde me he sentido cómodo. Mi familia está feliz, siento yo que estoy disfrutando de una etapa de mi carrera en la que, si te soy sincero, no pensé que fuésemos a tener momentos tan bonitos con esta camiseta”. El atacante agregó que el equipo ya está instalado en su corazón por la historia colectiva que han construido juntos.

Con la mirada puesta en los objetivos deportivos, Rodallega dejó un mensaje claro sobre sus ambiciones con el plantel: “Estoy seguro de que con este grupo vamos a volver a pelear un título y lo vamos a ganar. Entonces, si me voy a ir, ojalá que sea con otro título”.

“Es totalmente falso. No sé de dónde salió esta noticia. Hasta yo me sorprendí cuando la vi (…) Mi intención es quedarme”. 📌 Hugo Rodallega 🌟 desmiente el rumor sobre su salida de @SantaFe 🇮🇩. https://t.co/zniRPJZK6Z — Miguel París (@SoyMiguelParis) October 9, 2026

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¿Cuándo vence el contrato de Rodallega con Independiente Santa Fe?

El contrato de Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe finaliza en diciembre de 2026, según lo confirmó el propio jugador. La renovación dependerá de la decisión del presidente del club y del cuerpo técnico, aunque el delantero expresó su voluntad de continuar.

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