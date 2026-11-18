“Se vale soñar, una nueva ilusión”. Con esa frase y un video publicado en sus redes sociales, el Deportivo Pereira confirmó la llegada de una nueva administración encabezada por el cantante urbano Blessd y su socio Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo, Jara’. El anuncio marca un cambio importante para el conjunto ‘matecaña’, que busca dejar atrás los problemas institucionales y económicos de los últimos años.

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La operación se concretó este miércoles 18 de noviembre en una notaría de Pereira, donde Jaramillo firmó los documentos correspondientes junto a Álvaro López Bedoya, quien hasta ahora era el máximo accionista del club. La adquisición se hizo mediante la empresa Dímelo Jara Company S. A. S., que asumirá el control mayoritario de la institución.

De acuerdo con información de medios deportivos, López conservará una participación minoritaria y seguirá vinculado al equipo. Por ahora, no se ha divulgado el valor de la negociación ni el porcentaje exacto de acciones que cambió de manos.

El anuncio también despertó expectativa entre los aficionados por el nombre de Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional, quien estaría vinculado a la nueva estructura directiva. Según reportes de prensa, ocuparía la vicepresidencia, mientras que Dímelo Jara asumiría la presidencia del conjunto pereirano.

El reto que tendrá Blessd con el Deportivo Pereira

La llegada de los nuevos propietarios se produce en un momento complicado para el equipo risaraldense. La institución ha enfrentado dificultades financieras, retrasos en obligaciones económicas y un proceso de reorganización empresarial, situaciones que han afectado su estabilidad.

Por eso, el cambio de administración representa una expectativa para los hinchas, que esperan una recuperación institucional y un proyecto deportivo capaz de devolverle protagonismo al equipo en el fútbol colombiano.

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, no llega sin experiencia en el mundo del balompié. En 2024, junto a Dímelo Jara, incursionó en el fútbol europeo con la adquisición del Vendsyssel FF, de Dinamarca. Un año después también se vinculó como inversionista y embajador de la Unión Balompédica Conquense, de España.

Con el Deportivo Pereira, el artista tendrá ahora una participación directa en el fútbol profesional colombiano. La presentación de los nuevos propietarios está prevista para el viernes 20 de noviembre, fecha en la que se espera conocer más detalles sobre el proyecto, la estructura administrativa y los planes para el futuro del equipo.

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