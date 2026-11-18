Por: El Espectador

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Después de varias semanas de cuestionamientos públicos y denuncias de funcionarios de la Biblioteca Nacional por la falta de experiencia de Julia Cristina Daza Noguera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de su nombramiento. Según un auto del 11 de noviembre, la decisión se tomó porque Daza "no acreditó la experiencia profesional relacionada mínima requerida" para dirigir la entidad, que cumple un papel central en la gestión y preservación del patrimonio bibliográfico y documental del país. El nombramiento de Daza, que fue oficial desde el 1 de octubre, estuvo marcado por protestas de trabajadores que señalaron episodios de malos tratos, desorden en la administración y un desconocimiento del ecosistema del libro.

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El proceso judicial se originó tras una demanda de nulidad electoral interpuesta el 14 de octubre por la senadora Jennifer Pedraza y otros ciudadanos, quienes hicieron notar supuestas inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos para asumir esa dirección. El Ministerio de Cultura, encargado de validar el nombramiento, certificó que Daza tenía más de 73 meses de experiencia relacionada en actividades consideradas "sustancialmente análogas" a las responsabilidades del cargo, superando así el mínimo exigido de 72 meses. Sin embargo, de acuerdo con el tribunal, la experiencia de Daza se trataba principalmente de trabajos en comunicaciones, relaciones públicas y divulgación institucional, sin relación directa con la gestión bibliotecaria ni con la administración del patrimonio documental nacional.

El Tribunal consideró que el análisis realizado por el Ministerio fue “arbitrario”, pues encontró que existía una deducción errónea sobre la similitud funcional entre las actividades acreditadas y las tareas principales exigidas para el puesto. Entre las experiencias reconocidas por el Ministerio se incluyeron casi tres años en Escolio Consultores, cerca de dos años en la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y casi cinco meses como jefe de prensa en una campaña presidencial, ninguna de las cuales está directamente vinculada con las labores de la Biblioteca Nacional.

Aunque la demanda también señaló que Daza no tenía un título profesional en bibliotecología, el tribunal aclaró que ese aspecto requería mayor análisis, pues el manual de funciones del cargo aceptaba distintos títulos, como Comunicación Social y Periodismo. Las denuncias de los funcionarios, publicadas por El Espectador, relatan que la nueva directora no identificó piezas fundamentales, como el manuscrito de ‘La vorágine’, ni conocía a su autor, José Eustasio Rivera, lo que para los empleados reflejó su desconocimiento sobre el patrimonio literario.

¿Por qué fue suspendido el nombramiento de Julia Cristina Daza como directora de la Biblioteca Nacional?

La suspensión provisional se debió a que, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Julia Cristina Daza no demostró tener la experiencia profesional mínima necesaria para el cargo, pues su trayectoria se limitaba principalmente a áreas de comunicación y relaciones públicas, y no a gestión bibliotecaria o dirección de patrimonio documental, como lo requieren las funciones del puesto. Así lo reportó El Espectador.

¿Qué tipo de experiencia exige la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia?

De acuerdo con la información citada por El Espectador, el cargo de director de la Biblioteca Nacional requiere experiencia específica en funciones que incluyan la gestión de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el manejo del patrimonio bibliográfico y documental del país. Si bien se acepta formación en varias áreas, es fundamental haber trabajado en actividades relacionadas con la dirección bibliotecaria y la protección del patrimonio cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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