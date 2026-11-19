Por: El Espectador

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A Julia Cristina Daza Noguera la designación como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia no solo le implicó una enorme responsabilidad, sino que rápidamente la puso en el ojo del huracán. La queja principal que han manifestado expertos del sector, así como diversos políticos de oposición, es la aparente falta de experiencia de Daza Noguera en el sector bibliotecario y la gestión patrimonial. Estos cuestionamientos se intensificaron desde que asumió el cargo en la institución encargada de resguardar una parte fundamental de la memoria documental del país, en Bogotá. De acuerdo con información suministrada, la controversia sobre la idoneidad de Daza Noguera se tradujo en consecuencias jurídicas concretas: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió suspenderla provisionalmente de su cargo el miércoles 18 de noviembre, mientras resuelve una demanda que pretende eliminar el acto administrativo con el que fue nombrada.

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Julia Cristina Daza Noguera es comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad de La Sabana en el año 2009. Además, en 2013 completó una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas en la Universidad de los Andes. Su experiencia laboral ha estado principalmente concentrada en el área de comunicaciones, asesoría y gestión, tanto en el sector público como en el privado; sin embargo, de acuerdo con sus críticos, este perfil no se ajusta a las necesidades que demanda la dirección de la principal biblioteca del país. Este señalamiento surgió con fuerza desde el momento en que Daza Noguera se posesionó oficialmente en el cargo el 1 de octubre ante la ministra de las Culturas, Paola Holguín.

A pesar de contar con una carrera profesional consolidada y reconocida en otros campos, la carencia de experiencia específica en bibliotecas y patrimonio documental es el factor de mayor peso para quienes consideran que no es la persona adecuada para este puesto. La Biblioteca Nacional de Colombia, por su relevancia cultural y patrimonial, requiere a juicio de sus críticos un liderazgo con conocimientos especializados en el sector. La determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca alimenta este debate y mantiene en incertidumbre la continuidad de Daza Noguera al frente de la entidad, al menos hasta que se resuelva la demanda que cuestiona su nombramiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendida Julia Cristina Daza Noguera de la dirección de la Biblioteca Nacional?

Julia Cristina Daza Noguera fue suspendida de manera provisional por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mientras se define de fondo una demanda que busca revocar el acto administrativo mediante el cual fue nombrada directora de la Biblioteca Nacional. Esta decisión se fundamentó en los cuestionamientos sobre su falta de experiencia en el sector bibliotecario y patrimonial, señalados por expertos y políticos de oposición, quienes consideran que su perfil no cumple con los requisitos para el cargo.

¿Cuál es la experiencia profesional de Julia Cristina Daza Noguera en gestión bibliotecaria?

De acuerdo con la información proporcionada, Julia Cristina Daza Noguera es comunicadora social y periodista, graduada en 2009, y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas desde 2013. Su carrera laboral ha estado vinculada a áreas de comunicaciones, asesoría y gestión, tanto públicas como privadas, pero en el sector bibliotecario, esencial para el liderazgo de la Biblioteca Nacional de Colombia, su experiencia es considerada insuficiente por quienes han criticado su designación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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