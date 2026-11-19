El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dedicó un encendido mensaje de respaldo a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, luego de conocerse el balance final de la jornada de promoción internacional Milagro Week desarrollada en Nueva York, evento que cerró con anuncios y proyectos de inversión para Colombia por US$ 43.200 millones. El jefe de Estado exaltó la gestión de su fórmula ejecutiva al frente de la delegación oficial, calificándolo como un pilar indispensable dentro de su proyecto de gobierno y reiterando la cercanía que mantienen desde la campaña presidencial, cuando ya solía referirse a él como un “rockstar”.

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A través de un pronunciamiento público tras recibir el informe oficial de la misión diplomática y económica, el mandatario subrayó las cualidades personales y profesionales del funcionario para materializar acuerdos de gran escala en el exterior: “José Manuel Restrepo ha sido una bendición para mí y para Colombia. Su constancia, su patriotismo, su inteligencia, su visión y su extraordinaria capacidad de trabajo son piedra angular de este gobierno”, aseguró De La Espriella, añadiendo además que “lo que José Manuel Restrepo logró con Milagro Week en Nueva York es histórico. Es una demostración de liderazgo, visión y capacidad de ejecución”.

Previamente, el vicepresidente había entregado su reporte desde territorio estadounidense destacando la confianza renovada de los capitales privados y los organismos multilaterales en el mercado colombiano, así como los compromisos de seguimiento para que los recursos se traduzcan en empleo regional. “Presidente Abelardo De La Espriella, hemos cumplido. Usted creyó en este equipo cuando le pidió llevar el nombre de Colombia al mundo. Hoy le respondemos con hechos. Cerramos la Milagro Week de Nueva York con US$ 43.200 millones en proyectos y anuncios de inversión. El mundo volvió a creer en nuestro país”, afirmó Restrepo al anunciar próximas mesas técnicas en territorio nacional.

Durante esta agenda en la capital financiera del mundo también se socializó el régimen RUGE, uno de los componentes centrales incluidos en el Proyecto de Ley de Rescate Económico que tramita el Ejecutivo. Según detalló la Vicepresidencia mediante comunicado oficial, “la propuesta contempla 16 años de estabilidad tributaria y jurídica, una tarifa de renta del 20 % frente al 35 % general, una tarifa del 8 % para dividendos al exterior y una depreciación de hasta el 50 % anual”, fijando inversiones mínimas de entre US$ 43 millones y US$ 135 millones según el sector, con la obligación de ejecutar el 40 % del capital en dos años y realizar al menos el 30 % de las compras a proveedores nacionales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.