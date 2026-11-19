La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir una inspección disciplinaria en contra del juez 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín, funcionario que días atrás compulsó copias para que se investigara al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por los señalamientos y la forma en que presentó públicamente a Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, tras su captura. Según reveló la revista Semana, el alto tribunal disciplinario encargó por competencia territorial a la Comisión Seccional de Antioquia adelantar las pesquisas necesarias para establecer si el togado incurrió en una extralimitación de sus funciones durante la diligencia celebrada el pasado domingo 15 de noviembre.

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El propósito de la indagación ordenada consiste en examinar con rigor jurídico los pronunciamientos emitidos por el juez frente a la exhibición pública del detenido y la intervención del jefe de Estado durante el procedimiento policial, verificando si dichas apreciaciones desbordaron los límites legales y procedimentales asignados a un despacho de control de garantías. La controversia institucional estalló tras conocerse el contenido textual del acta de esa audiencia, documento que encendió un intenso debate político y jurídico sobre el alcance de las facultades presidenciales y la autonomía judicial en el país, de acuerdo con la citada revista.

En el registro oficial de la diligencia, el juzgado antioqueño dejó consignada su determinación de remitir el expediente tanto al Congreso como al Ministerio Público para evaluar la conducta de los servidores involucrados en la exposición mediática ocurrida en Córdoba: “Se ordena compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal, examinen las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos (…) realizada en la ciudad de Montería”, señalaba el documento judicial. Asimismo, el acta dispuso “compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que ejercite sus atribuciones constitucionales y legales, establezca si es necesaria la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organización o ejecución de esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación en el municipio de Montería”.

Más allá de ese choque institucional, durante aquella audiencia —que se prolongó por cuatro horas— el mismo despacho avaló la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación contra alias ‘Primo Gay’ por los delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones, imponiéndole medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En cumplimiento de esa orden judicial, el señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc fue trasladado en las últimas horas bajo un estricto esquema militar hacia la cárcel La Picota, en Bogotá.