En medio de los escándalos políticos en Colombia, una mujer que acabó en el ojo del huracán con uno de ellos se llevó un prestigioso premio a nivel nacional de manera sorpresiva.

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Así lo confirmó Daniel Samper Ospina al compartir desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) un logro junto a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, en la entrega del galardón en cuestión.

“¡Ganamos premio nacional de periodismo Simón Bolívar con Marelbys! De niñera hostigada por agentes del estado y acusada por Laura Sarabia, a ganadora del Simón Bolívar”, contó el comunicador.

La publicación mostró a ambos con el símbolo que los ratifica como los vencedores en la categoría de video en humor, gracias a un trabajo en el que se menciona el escándalo en el que ella estuvo involucrada.

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‘Las locuras de la semana en Circombia (con el polígrafo de Marelbys’ fue el contenido con el que Meza y Samper Ospina obtuvieron un reconocimiento que es el más prestigioso a nivel nacional para los periodistas.

Aparte de la foto en la que aparecieron ambos con el galardón, el columnista replicó también los diplomas que los resalta como los vencedores en la mencionada categoría de video.

!Ganamos premio nacional de periodismo Simón Bolívar con Marelbys! De niñera hostigada por agentes del estado y acusada por @laurisarabia, a ganadora del Simón Bolívar… !Gracias a todos los políticos que nos inspiran cada semana en el #NotiDanny! https://t.co/13j0gAzldN — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 19, 2026

El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar nació en 1975 por iniciativa de Seguros Bolívar, consolidándose durante más de cinco décadas como el máximo galardón periodístico colombiano.

En su quincuagésima primera edición celebrada en noviembre de 2026, el certamen reconoció la excelencia informativa en prensa, radio, televisión, medios digitales, libros periodísticos y formatos innovadores.

Dentro de la categoría de Humor en Video, el ganador recibe un incentivo económico de 20 millones de pesos colombianos junto con la estatuilla oficial conmemorativa.

Los trabajos postulados compiten bajo estrictos criterios de calidad narrativa, rigor investigativo e impacto social, siendo evaluados por un jurado independiente integrado por reconocidos periodistas y académicos.

¿Qué pasó en el caso de Marelbys Meza con Laura Sarabia?

El escándalo de Marelbys Meza con Laura Sarabia estalló tras la pérdida de un maletín con dinero en efectivo y documentos oficiales ocurrido a finales de enero de 2023.

El lunes 30 de enero de 2023, escoltas presidenciales condujeron a la exniñera hasta el edificio Galán, anexo a la Casa de Nariño, para practicarle una prueba de polígrafo.

Este interrogatorio duró entre tres y cuatro horas sin orden judicial previa, buscando esclarecer el hurto ocurrido días antes dentro del apartamento familiar de la entonces jefa de Gabinete.

Meses después, la investigación reveló que funcionarios policiales interceptaron ilegalmente las líneas telefónicas de Meza y otra empleada doméstica, incluyéndolas falsamente en un expediente contra el Clan del Golfo.

La denuncia pública divulgada en mayo de 2023 desató una profunda crisis política en el gobierno de Gustavo Petro, provocando la salida temporal de Sarabia y del embajador Armando Benedetti.

Posteriormente, el escándalo cobró un giro trágico el 9 de junio de 2023 cuando apareció muerto en Bogotá el coronel Óscar Dávila, coordinador de seguridad presidencial vinculado al caso.

En el ámbito civil y conciliatorio, Laura Sarabia y su defensa formalizaron el 21 de agosto de 2025 una reparación integral económica a favor de Marelbys Meza ante una notaría.

Sin embargo, el proceso penal continuó su curso institucional ante la justicia ordinaria, luego de fracasar las negociaciones previas para alcanzar un preacuerdo judicial con el ente acusador.

Finalmente, el 14 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Laura Sarabia tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

Durante dicha audiencia judicial, la exfuncionaria se declaró inocente de todos los cargos formulados en su contra, quedando vinculada formalmente al juicio penal mientras avanzan las etapas procesales correspondientes.

Por su parte, varios policías implicados en las interceptaciones irregulares enfrentaron condenas y destituciones disciplinarias, cerrando uno de los capítulos judiciales más controvertidos de la política colombiana reciente.

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