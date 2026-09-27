Daniel Samper aprovechó un nuevo mensaje de Gustavo Petro, escrito durante la madrugada, para recordar una de las características que marcaron al expresidente durante su paso por la Casa de Nariño: sus particulares trinos nocturnos.

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El periodista reaccionó a una publicación que Petro dirigió al presidente Abelardo de la Espriella, a la 1:45 de la madrugada, en la que cuestionó su posición frente a Donald Trump y el manejo de asuntos relacionados con la crisis climática y la economía colombiana.

El mensaje de Petro tenía varios errores de escritura, entre ellos palabras como “Abelatdo”, “sufrirenos”, “economía8a”, “empalne” y “encuentrarás”. Samper tomó precisamente esas equivocaciones para lanzar una corta pero irónica respuesta.

“Abelatdo … sufrirenos … economía8a… empalne… encuentrarás… Echaba de menos los trinos de madrugada de Berto…”, escribió el periodista, haciendo referencia al expresidente y a su conocida actividad en X durante horas de la noche y la madrugada.

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“Abelatdo … sufrirenos … economía8a… empalne… encuentrarás…” Echaba de menos los trinos de madrugada de Berto…#NotiDanny https://t.co/NyNKpQJ6NI — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) September 27, 2026

La escena recordó una práctica que fue frecuente durante el Gobierno Petro. Un análisis de más de 6.300 publicaciones realizado por La Silla Vacía encontró que los errores ortográficos en los mensajes del entonces mandatario aumentaban con el tiempo y que se concentraban especialmente durante las madrugadas de los fines de semana, entre la 1 y las 3 de la mañana.

Aquellas publicaciones también llegaron a convertirse en episodios políticos de mayor alcance. Uno de los más recordados ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando Petro escribió de madrugada sobre la llegada de vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos y, poco después, cambió su posición frente a esos vuelos.

El episodio terminó en una crisis diplomática con Donald Trump, quien anunció medidas comerciales y migratorias contra Colombia. Horas después, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para recibir a los deportados y evitar una escalada mayor.

Ese antecedente hizo que los trinos nocturnos de Petro dejaran de ser únicamente una curiosidad de redes sociales. Durante su Gobierno, varios mensajes publicados a altas horas de la noche fueron objeto de atención por sus errores, su contenido o las consecuencias que podían tener.

También hubo otras madrugadas en las que Petro lanzó extensas cadenas de publicaciones sobre asuntos políticos. En diciembre de 2025, por ejemplo, reaccionó durante la madrugada al hundimiento de la reforma de la salud en el Congreso y publicó varios mensajes contra sus críticos.

Ahora, ya fuera de la Presidencia, Petro volvió a protagonizar una de esas escenas y Samper no dejó pasar la oportunidad para recordarle a sus seguidores aquella particular costumbre. Esta vez, el blanco de la publicación no fue una crisis diplomática, sino el propio mensaje del expresidente y la colección de errores que dejó en pantalla.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.