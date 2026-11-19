Bogotá tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada de movilizaciones por el paro nacional convocado por organizaciones sindicales, sociales y políticas. La programación contempla marchas, plantones y actividades culturales en diferentes sectores de la ciudad, con concentraciones desde las 9:00 de la mañana y recorridos que podrían afectar importantes corredores viales.

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Según informó El Tiempo, uno de los principales encuentros comenzará en el Parque Nacional, desde donde los participantes tienen previsto avanzar hacia la Plaza de Bolívar. Sin embargo, no será el único punto de reunión: la Universidad Pedagógica Nacional, el Park Way y los alrededores de la Embajada de Israel también figuran en la agenda de actividades divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno.

La convocatoria principal del paro está relacionada con el rechazo a las medidas económicas del Gobierno y al proyecto de Ley de Rescate Económico. A esta jornada se sumarán distintos sectores que tienen previstas actividades con reivindicaciones sociales y políticas en varios puntos de la capital.

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¡Bogotá se moviliza este 19 de noviembre en el gran Paro Nacional! ✊🏽 Te compartimos los diferentes puntos de movilización para que sepas desde dónde marchar y te sumes a esta jornada de lucha y defensa de nuestros derechos. #ParoNacional19N https://t.co/SxtN1Ya5Ja — Yesenia Moreno Rodríguez – Yess (@yessmorenor_) November 19, 2026

Estos son los puntos de concentración del paro nacional en Bogotá

La agenda de movilizaciones para este jueves contempla cuatro actividades principales, con horarios y lugares específicos en Bogotá. Estos son los sitios que deben tener presentes quienes transiten por la ciudad:

Parque Nacional: a las 9:00 a. m. está programada la marcha del Paro Nacional. El punto de encuentro será en la carrera Séptima con calle 26, en la localidad de Santa Fe. Desde allí, los participantes avanzarán hacia la Plaza de Bolívar, ubicada en la calle 11 con carrera Séptima, en La Candelaria.

Universidad Pedagógica Nacional: también a las 9:00 a. m. está prevista la actividad cultural con reivindicaciones denominada ‘La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres’. El encuentro será en la sede de la institución, ubicada en la carrera 11 con calle 72, en la localidad de Chapinero.

En ese mismo lugar habrá otra convocatoria una hora después. Se trata de la marcha ‘La Peda se Moviliza’, programada para las 10:00 a. m. en la Universidad Pedagógica Nacional. La información divulgada por el Distrito no especifica un destino para este recorrido.

Park Way: el siguiente encuentro está previsto para las 11:00 a. m. bajo el nombre ‘El Paro al Barrio’. Los participantes se reunirán en el monumento Almirante Padilla, ubicado en la carrera 24 con calle 37, en la localidad de Teusaquillo.

Embajada de Israel: finalmente, a las 11:30 a. m. se realizará un plantón denominado ‘Vigilia silenciosa por Palestina’. El punto anunciado es la calle 26 con carrera 57, también en Teusaquillo. Esta actividad aparece en la programación distrital del jueves, aunque corresponde a una convocatoria independiente de las marchas del paro nacional.

Puntos de encuentro del 19 de noviembre en otras ciudades de Colombia

Las protestas convocadas para este jueves no se limitarán a Bogotá. Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga también tendrán concentraciones de manifestantes, con encuentros previstos en sectores estratégicos de cada capital.

Según la información publicada por Semana, estos serán algunos de los principales puntos de encuentro:

Medellín: sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), a las 10:00 a. m.

sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), a las 10:00 a. m. Cali: plazoleta Jairo Varela, desde las 9:00 a. m.

plazoleta Jairo Varela, desde las 9:00 a. m. Barranquilla: plaza Esthercita Forero, a las 3:30 p. m.

plaza Esthercita Forero, a las 3:30 p. m. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander (UIS), a las 9:00 a. m.

Estas concentraciones podrían ocasionar congestiones, cierres temporales y modificaciones en los recorridos del transporte público, dependiendo de la cantidad de participantes y de los desplazamientos que se desarrollen durante la jornada.

La convocatoria también contempla actividades en otros municipios y departamentos. Por esa razón, los conductores y usuarios del transporte público deberán estar atentos a los reportes de movilidad de sus respectivas ciudades.

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