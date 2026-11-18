Por: Portal Bogotá

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En la ciudad de Bogotá, los avances en infraestructura vial han sido notorios en diferentes zonas, gracias al trabajo coordinado de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). De acuerdo con la información publicada por la alcaldía a través de su portal y redes sociales oficiales, la UMV ejecutó y programó obras clave en sectores como Álamos, Santa Mónica, Nicolás de Federmán y El Cortijo, además de planificar nuevas intervenciones para el 18 de noviembre de 2026 en distintas localidades.

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Durante este proceso, la entidad intensificó labores en la localidad de Engativá, donde mejoró un corredor fundamental para la movilidad de los habitantes de Álamos y Santa Mónica. Según la UMV, este trabajo abarcó 6.000 metros cuadrados, transformando de manera significativa la realidad de la comunidad que ahora experimenta mejores condiciones en su entorno.

En Nicolás de Federmán, barrio de la localidad de Teusaquillo, también se realizaron intervenciones con el objetivo de elevar la calidad de vida de vecinos, comerciantes y de quienes utilizan un jardín infantil ubicado en el área. Estas acciones no solo impactan el día a día de los residentes, sino que reflejan un compromiso continuo con el bienestar y desarrollo urbano.

El barrio El Cortijo, en Engativá, representa otro ejemplo relevante. Antes de las obras, la vía presentaba deterioro que se agravaba con las lluvias, afectando a conductores y peatones. Tras la intervención de la UMV, la situación mejoró, lo que evidencia el papel fundamental de estas labores para la movilidad y seguridad de todos en la ciudad.

En cuanto a los trabajos programados para el 18 de noviembre de 2026, la UMV anunció actividades en diversos sectores de la ciudad: Chapinero (Hoya Teusaca), Usme (Alaska), Bosa (Olarte, Cañaveralejo), Kennedy (Britalia I), Fontibón (El Chanco, Terminal de Transportes), Engativá (Ciudadela Colsubsidio, Villas de Alcalá, Normandía Occidental), Suba (Puerta del Sol), Teusaquillo (Nicolás de Federmán), Puente Aranda (Autopista Muzú, Pensilvania), Ciudad Bolívar (Bella Flor, El Peñón del Cortijo, Arborizadora Alta, Mochuelo Alto, Estrella del Sur) y Sumapaz (Santo Domingo). Estos trabajos, según la información oficial, buscan seguir fortaleciendo la infraestructura vial en puntos estratégicos de Bogotá.

Las acciones de la UMV, de acuerdo con la información publicada, demuestran un esfuerzo constante enfocando en mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida en diferentes barrios, garantizando una respuesta a las necesidades presentes de los residentes capitalinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá han sido intervenidos recientemente por la Unidad de Mantenimiento Vial?

Según lo informado por la Unidad de Mantenimiento Vial, los barrios Álamos, Santa Mónica y El Cortijo, en la localidad de Engativá, así como Nicolás de Federmán en Teusaquillo, recibieron intervenciones recientes enfocadas en las vías. Estas obras han mejorado tanto la movilidad como la calidad de vida de los residentes y transeúntes de estas zonas.

¿Cuáles son las obras de mantenimiento vial programadas en Bogotá para el 18 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial de la UMV, para el 18 de noviembre de 2026 se realizarán trabajos en los sectores de Chapinero, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Estas labores buscan mejorar la infraestructura vial en diferentes localidades, atendiendo prioridades específicas de cada zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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