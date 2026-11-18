Por: El Espectador

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Con la proximidad de la temporada de fin de año, las autoridades refuerzan los controles para verificar el ingreso y comercialización de productos en Bogotá, especialmente aquellos que pueden presentar irregularidades en los procesos legales de aduana. En este contexto, se llevó a cabo un importante operativo en el centro de la capital, específicamente en el sector de San Andresito, en la localidad de Puente Aranda. Según datos de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Hacienda del Distrito, durante una diligencia de allanamiento y registro se hallaron cerca de 200.000 cajetillas de cigarrillos en una bodega. Esta mercancía, cuya valoración se estimó en aproximadamente COP 1.000 millones, no contaba con los documentos que demuestran su ingreso y permanencia legal en el país.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, los cigarrillos carecían tanto de permisos de importación como de la documentación necesaria para su distribución en el mercado colombiano. El coronel Jovanni Cepeda, quien lidera la Operación de Control y Reacción de la Policía Metropolitana, afirmó que la manera en la que se encontró la mercancía permite catalogarla como contrabando. Así, el decomiso representa un golpe significativo para las redes ilegales que en estas fechas buscan incrementar sus ganancias, aprovechando el flujo de mercancías típico de fin de año.

La incautación formó parte de un operativo de mayor alcance realizado el miércoles 18 de noviembre en San Andresito de la 38. Dicho procedimiento fue desarrollado por la Policía Fiscal y Aduanera, y se extendió en otros puntos de la zona comercial de Puente Aranda, donde las autoridades realizaron varias revisiones y decomisos de mercancías. Hasta el cierre de la jornada, no se entregó un informe consolidado sobre la totalidad de productos incautados ni su valoración final.

Frente al incremento del comercio informal durante las festividades de fin de año, la Policía recordó a la ciudadanía la posibilidad de denunciar cualquier actividad relacionada con la venta de mercancía ilegal, utilizando la línea telefónica 123 o acudiendo al centro de atención inmediata (CAI) más cercano.

¿Cuáles son los procedimientos legales para vender cigarrillos en Colombia?

Para vender cigarrillos en Colombia, es obligatorio contar con los permisos de importación y los documentos que acrediten el pago de impuestos y derechos aduaneros. Además, los productos deben tener la respectiva documentación que demuestre su origen legal, según datos de la Policía y la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

¿Dónde se pueden reportar casos de contrabando en Bogotá?

La Policía invita a los ciudadanos a reportar cualquier caso de comercialización de mercancías ilegales a través de la línea telefónica 123 o presentándose en el centro de atención inmediata, conocido como CAI, más cercano, de acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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