Por: Blu Radio

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La Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Cornare, anunció que comenzará la eutanasia de hipopótamos en el Magdalena Medio, como una solución a la problemática social y ambiental que se tiene con esta especie invasora que fue traída a Colombia por el exjefe del cartel de Medellín en los años 80.

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Número de hipopótamos va creciendo

Cada año que pasa va creciendo el número de hipopótamos, donde la última cifra entregada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es que serían unos 170 animales, recordando que fue un par de ejemplares los introducidos en la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo.

Luego de que fue declarado oficialmente especie exótica invasora en Colombia el 25 de marzo de 2022, se han buscado diferentes alternativas para su control, como la exportación, la castración y ahora, según anuncia Cornare, se iniciará con una fase de aplicación de eutanasia, donde se identificaron 10 hipopótamos con los que comenzará la primera fase que durará cinco meses.

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#Atención La Corporación Autónoma @cornare comenzará la eutanasia de 10 hipopótamos en el Magdalena Medio, como una solución a la problemática social y ambiental que se tiene con esta especie invasora que fue traída a Colombia en los años 80. #VocesySonidos Informa: @MAJOBM10 pic.twitter.com/WDBeLskWlC — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 18, 2026

“No podemos poner en riesgo la población con estos individuos. Y ya tenemos identificados 10 individuos por lo menos. Por supuesto, hay uno que hemos visto en algunas noticias que está por allá en Puerto Nare. Tenemos algunos identificados también en Doradal”, confirmó Javier Valencia, director de Cornare.

De acuerdo con los datos técnicos entregados por las autoridades ambientales, cada procedimiento tiene un costo estimado entre 40 y 50 millones de pesos, debido a que requiere medicamentos especializados como la etorfina que deben ser importados desde Estados Unidos, Inglaterra o Sudáfrica.

“Vamos a importar un medicamento para la sedación, para que sea una sedación inmediata y obviamente que el individuo no sufra. De eso se trata. Pero también tenemos que hacer el tema de la disposición. ¿Cómo vamos a hacer entonces? ¿En donde los vamos a enterrar? “, indicó Valencia.

Hay que mencionar que muchos hipopótamos se han convertido en un riesgo para la comunidad no sólo porque se atraviesan en la autopista Medellín – Bogotá, si no porque se les ve pasear por las calles de Doradal, en caminos campesinos y en los ríos donde se convierte en un verdadero desafío el no salir golpeado por este gigantesco animal.

Aunque a la par a la eutanasia, se avanza por parte de Cornare en la castración, que tiene un costo por animal de 25 millones de pesos, donde a la fecha se tiene 35 hipopótamos castrados.

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