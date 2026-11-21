Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La trágica muerte de Aylin Mariana Agudelo Moncada conmocionó a los habitantes de Ibagué y generó una ola de mensajes en los que sus familiares piden esclarecer lo sucedido. El accidente ocurrió la tarde del viernes 20 de noviembre en la calle 37, entre las carreras Quinta y Sexta, justo frente a Comfenalco. La familia de la joven decidió pronunciarse sobre el siniestro, enfocando sus palabras en las condiciones de seguridad y responsabilidad con las que transitan los conductores de la ciudad, de acuerdo con la información dada a conocer por la prima de la víctima, Vivi Valencia.

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En sus declaraciones, Vivi Valencia relató que Mariana regresaba del trabajo a su casa en motocicleta y estaba ya cerca de su destino cuando ocurrió el siniestro. La prima de la víctima insistió en que las autoridades deben profundizar en dos aspectos: el estado de ánimo y la idoneidad de los conductores, así como el afán con el que muchas personas se movilizan en Ibagué. Según su versión, Mariana habría sido impactada inicialmente por otra motocicleta conducida por una mujer y, posteriormente, una chiva la arrolló, quitándole la vida de manera violenta. No obstante, es importante señalar que estas palabras hacen parte del pronunciamiento familiar y no han recibido confirmación oficial por parte de las autoridades, de acuerdo con la información consultada.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Ibagué entregó un informe preliminar sobre el incidente. Según su reporte, en el choque estuvieron involucrados tres vehículos: la moto de Mariana, con placas YVE57H; una segunda motocicleta, de placas AEN29E y conducida por una mujer de 52 años; y una chiva, de placas BLB 800, conducida por un hombre de 53 años que resultó ileso. Una de las hipótesis que analiza la entidad es el tránsito entre vehículos, es decir, la circulación en medio de otros automotores, como posible origen del accidente. Además, informó que las pruebas de embriaguez realizadas a los conductores resultaron negativas. Las investigaciones siguen en curso y serán las autoridades quienes determinen las responsabilidades y las circunstancias exactas que llevaron a este lamentable hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos estuvieron involucrados en el accidente de Mariana Agudelo en Ibagué?

De acuerdo con el informe preliminar de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, en el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: la motocicleta de Mariana Agudelo Moncada con placas YVE57H, otra motocicleta con placas AEN29E que era conducida por una mujer de 52 años, y una chiva con placas BLB 800 que era manejada por un hombre de 53 años, quien no sufrió lesiones.

¿Qué es el tránsito entre vehículos y cómo influye en accidentes de tránsito?

El tránsito entre vehículos, como lo explicó la Secretaría de Movilidad de Ibagué, se refiere a la circulación de un automotor entre otros que también están en movimiento. Este tipo de maniobra puede aumentar el riesgo de colisiones, ya que los espacios son reducidos y las reacciones deben ser rápidas para evitar choques o atropellamientos, como el ocurrido en este caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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