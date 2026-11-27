Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa mostrando resultados en su estrategia para enfrentar el delito, y recientemente se conoció el desenlace de un intento de hurto que tuvo como escenario un supermercado ubicado en el barrio La Floresta, en la localidad de Suba. De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá, los hechos comenzaron cuando cuatro personas ingresaron al establecimiento con la intención de cometer un robo. Los presuntos delincuentes, para ejecutar su plan, amenazaron a dos empleadas con arma de fuego, las encerraron en una bodega y les quitaron los uniformes para suplantar su identidad y hacerse pasar como trabajadores del lugar.

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El delito fue frustrado gracias al trabajo de una patrulla de vigilancia que, en medio de sus labores de registro y control en el sector, detectó comportamientos sospechosos dentro del supermercado. Los uniformados decidieron ingresar al sitio y descubrieron a un hombre disfrazado con el uniforme del establecimiento y a otros dos individuos ocultos detrás de un mostrador. Al ver la actitud evasiva de uno de ellos, solicitaron apoyo a más patrullas para asegurar el lugar y verificar las instalaciones del establecimiento.

Durante la inspección de una de las bodegas, los policías hallaron a otro hombre, quien estaba vigilando a las dos trabajadoras, mantenidas en cautiverio y despojadas de sus uniformes. De acuerdo con el testimonio de las víctimas recogido por la Policía, los cuatro implicados utilizaron un arma de fuego para intimidarlas y facilitar la suplantación de sus identidades, con la finalidad de llevar a cabo el hurto en el supermercado.

Como resultado de la intervención de las autoridades, se logró la captura en flagrancia de las cuatro personas implicadas, a quienes se les encontró un arma de fuego y fueron recuperados elementos cuyo valor supera los siete millones de pesos. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará los procesos judiciales correspondientes por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Según el balance oficial de la Policía de Bogotá, Suba ha visto más de 2.375 capturas por diferentes delitos y la incautación de 80 armas de fuego en lo que va de 2026. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123 para fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo frustró la Policía de Bogotá el intento de hurto en el supermercado de La Floresta?

Según la Policía de Bogotá, la reacción oportuna de una patrulla de vigilancia permitió descubrir comportamientos extraños dentro del establecimiento, lo que llevó a ingresar al supermercado. Durante el operativo, hallaron a los sospechosos disfrazados de trabajadores, detuvieron a cuatro personas y liberaron a las empleadas retenidas, evitando el hurto y recuperando los objetos robados.

¿Cuántos capturados y armas incautadas reportó la Policía de Bogotá en Suba durante 2026?

Datos de la Policía de Bogotá señalan que, en el transcurso de 2026, en la localidad de Suba se han hecho más de 2.375 capturas por distintos delitos y se han incautado 80 armas de fuego, reflejando la intensidad de las acciones policiales en esta zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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