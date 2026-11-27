Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una denuncia reciente en Ibagué, Tolima, puso en evidencia una modalidad de robo que habría afectado a varias personas, según las declaraciones de la víctima. Los hechos, de acuerdo con el testimonio divulgado por la afectada y citado por medios locales, ocurrieron a las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre en el barrio La Pola. La víctima, Elena Sánchez García, relató que fue abordada por un hombre desconocido mientras caminaba por la calle sexta con carrera tercera.

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El individuo se le acercó con el pretexto de solicitar información sobre fábricas de ropa deportiva. Durante la conversación, manifestó que colaboraba con la Alcaldía de Ibagué en actividades que involucraban bicicletas de alta gama y entrenamientos realizados en los parques de la ciudad. Elena explicó que el sujeto le indicó no tener folletos a mano pero que vivía frente al lugar y podía ir por ellos. Aceptando la propuesta, la mujer decidió esperar y accedió a sostener una bicicleta de alta gama que el hombre le entregó.

Después de ello, el hombre la condujo hasta la entrada de un edificio del sector. Allí, realizó una llamada y mencionó en voz alta que estaba abajo, pidiendo que le lanzaran unas llaves, acción que alguien cumplió desde uno de los pisos. Elena mencionó que no logró identificar el piso desde donde cayeron las llaves. Mientras aguardaba, comenzó a sentirse mareada, sensación que en ese momento atribuyó al estrés y al cansancio acumulados.

Más adelante, cuando la afectada expresó su deseo de retirarse, el hombre insistió en mostrarle "lo último de cómo es el celular con la cicla”. Fue entonces cuando, según su relato, el individuo tomó su celular y desapareció del lugar rápidamente. Elena Sánchez señaló que entró en estado de shock por varios minutos antes de informarle a sus compañeros de trabajo, quienes se encontraban cerca del sitio de los hechos.

En el desarrollo posterior de la denuncia, la víctima aseguró que otras personas le confesaron haber experimentado situaciones similares. De acuerdo con su testimonio, el presunto ladrón se caracteriza por ser alto, de piel morena, portar gafas de marco dorado, una cadena de oro y un anillo con una piedra verde, además de moverse en una bicicleta de alta gama y llevar un iphone naranja. Aunque la mujer sospecha que pudo haber sido afectada por una sustancia debido a su mareo, hasta el momento no existe confirmación de ello y solo queda registrada su impresión.

La denuncia presentada busca no solo alertar sobre este tipo de abordajes, sino también que las autoridades investiguen si existen otros reportes y logren identificar al responsable, de acuerdo con la información proporcionada por la denunciante.

¿Cuál es la modalidad de robo denunciada en Ibagué con bicicletas de alta gama?

La modalidad de robo relatada implica que un hombre aborda a las víctimas fingiendo interés por temas deportivos y actividades relacionadas con la Alcaldía; aprovecha para distraerlas con una bicicleta de alta gama y termina llevándose sus celulares. La víctima detalló que el sujeto también simula llamadas y movimientos para ganar confianza y sacar ventaja del descuido.

¿Qué características permiten identificar al presunto ladrón de celulares en La Pola, Ibagué?

Según la descripción entregada por Elena Sánchez García, el hombre sería alto, de piel morena, utiliza gafas de marco dorado, lleva una cadena de oro y un anillo con piedra verde, además de transportarse en una bicicleta de alta gama y portar un iphone de color naranja. Esta información fue dada por la denunciante como referencia para prevenir nuevos casos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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