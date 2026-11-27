Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El tránsito entre Ibagué y Armenia se vio interrumpido de manera total este viernes 27 de noviembre, luego de una alerta técnica emitida al interior del túnel Osos de Anteojos, de acuerdo con información oficial del Instituto Nacional de Vías (Invías). La entidad reportó la suspensión del paso de vehículos en ambos sentidos, medida que generó diversas complicaciones en la movilidad para conductores y viajeros que transitan por los departamentos del Tolima y Quindío, así como para quienes tenían trayectos programados entre las dos ciudades.

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La restricción surge luego de que se activaran las alarmas instaladas en los equipos ubicados dentro del túnel Osos de Anteojos. Según el comunicado de Invías, la decisión de cerrar completamente la vía responde a la necesidad de realizar revisiones técnicas y verificar el correcto funcionamiento de los sistemas internos del túnel, una medida preventiva crucial ante cualquier posible irregularidad detectada en estos equipos. Hasta el último reporte entregado, no existía una hora estimada para reabrir el corredor vial, lo cual obligó a suspender temporalmente el paso hasta concluir las inspecciones requeridas.

Frente a la situación, los usuarios de la vía deben estar atentos a los diferentes comunicados emitidos por Invías antes de salir a carretera, pues hasta el momento no se cuenta con rutas alternas habilitadas para movilizarse entre Ibagué y Armenia. Según lo informado por la entidad, esta falta de alternativas representa un reto importante para quienes requieren desplazarse entre ambas ciudades, especialmente quienes se trasladan en vehículos particulares o tienen obligaciones inaplazables.

Ante la ausencia de vías alternas, Invías recomienda a los conductores aplazar cualquier viaje por este corredor, esperando indicaciones oficiales sobre la normalización del tránsito. Asimismo, las personas que viajan en transporte público deben consultar con las empresas transportadoras por posibles cambios o ajustes en los horarios de salida. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse gratuitamente a la línea #767 de Invías o seguir los canales oficiales de la entidad para enterarse de cualquier avance en la reapertura de la vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue necesario el cierre de la vía Ibagué-Armenia según Invías?

De acuerdo con la información aportada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), el cierre total del corredor Ibagué-Armenia se debió a la activación de alarmas en los equipos ubicados en el túnel Osos de Anteojos. La entidad explicó que esta decisión se adoptó como una medida preventiva, con el fin de inspeccionar y verificar que los sistemas internos del túnel se encuentren funcionando correctamente antes de permitir nuevamente el paso vehicular.

¿Existen rutas alternas habilitadas durante el cierre de la vía Ibagué-Armenia?

Según informó Invías, durante la restricción no existe una ruta alterna disponible para transitar entre Ibagué y Armenia. Los usuarios afectados deben estar pendientes de los comunicados oficiales y, en lo posible, posponer sus desplazamientos hasta que se normalice el tránsito vehicular en este importante corredor vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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