Por: Portal Bogotá

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La feria de vivienda exclusiva para mujeres vuelve a Bogotá gracias al esfuerzo de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), que anunció la realización de esta iniciativa el sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026. Según la secretaría, esta feria está especialmente dirigida a mujeres jefas de hogar, y busca entregarles una oportunidad concreta para acercarse al sueño de tener vivienda propia, principalmente a través del plan ‘Mi Casa en Bogotá’. Como en ocasiones anteriores, la SDHT habilita espacios y subsidios destinados especialmente a mujeres y familias en condición de vulnerabilidad, garantizando un apoyo integral para quienes muchas veces enfrentan barreras adicionales al intentar acceder a una vivienda.

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Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat, destacó en una declaración citada por la Secretaría que la feria se realiza “en alianza con el Sistema Distrital del Cuidado”, y está dedicada a aquellas mujeres que trabajan día a día por sus hogares, con la intención de brindarles “un espacio digno, respetable y productivo para todas ellas”.

Para participar, las familias interesadas deben cumplir ciertos requisitos clave: la jefa del hogar debe ser una mujer mayor de edad; los ingresos familiares no pueden superar los $7.003.620 (es decir, cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes); y ninguno de los miembros del núcleo familiar puede poseer actualmente vivienda en Colombia, haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda utilizado, ni estar involucrado en sanciones relacionadas con subsidios de vivienda. Toda la inscripción debe hacerse de manera virtual, completando un formulario en la página oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat (www.habitatbogota.gov.co) entre el 13 y el 18 de octubre de 2026. Quienes no diligencien el formulario en este periodo perderán la oportunidad de participar.

Durante la feria, las asistentes encontrarán a constructores de viviendas de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP), entidades financieras que facilitan créditos para el acceso a vivienda, cajas de compensación familiar ofreciendo subsidios y entidades del Distrito con programas institucionales. De acuerdo con la SDHT, también se brinda información y acompañamiento sobre programas como ‘Oferta Preferente’ y ‘Reactiva tu Compra’, además de la capacitación en Educación e Inclusión Financiera, orientada a fortalecer la comprensión y las capacidades económicas de las familias participantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los subsidios del plan de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’?

Para optar por los beneficios de la feria de vivienda orientada a mujeres, la Secretaría Distrital del Hábitat requiere que la jefa de hogar sea mayor de edad, los ingresos de la familia no superen cuatro salarios mínimos y que ningún integrante haya sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda aplicados, posea vivienda, o esté sancionado. El registro se realiza exclusivamente en línea y en las fechas indicadas por la entidad distrital.

¿Qué servicios y asesoría ofrece la feria de vivienda exclusiva para mujeres en Bogotá?

Durante la feria, las participantes encontrarán asesoría sobre las constructoras que presentan proyectos de vivienda VIS y VIP, las opciones de créditos de entidades financieras, ofertas de subsidios por medio de las cajas de compensación y la orientación integral de la Secretaría Distrital del Hábitat, que incluye información sobre programas, sus condiciones y capacitaciones en educación financiera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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