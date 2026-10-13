Por: Portal Bogotá

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En el marco de la jornada nacional de movilizaciones, Bogotá se prepara para vivir un miércoles 14 de octubre de 2026 marcado por distintas marchas y manifestaciones. Según información publicada en el portal oficial de Bogotá, diferentes organizaciones sindicales, sectores docentes y estudiantiles, movimientos políticos y colectivos sociales han convocado a los habitantes de la capital a participar en múltiples movilizaciones, que recorrerán puntos estratégicos de la ciudad. Las autoridades locales han advertido sobre posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en corredores viales importantes y en el sistema de transporte TransMilenio, en sus rutas troncales y zonales, por lo que recomiendan planificar los recorridos urbanos con antelación.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, la concentración principal se dará en el Parque Nacional, ubicado en la carrera Séptima con calle 26, en la localidad de Santa Fe. La agenda confirma que la marcha ‘¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!’, organizada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE), tendrá su punto de encuentro allí a las 10:00 a. m., para luego desplazarse hacia la Plaza de Bolívar por la carrera Séptima, en el corazón de la ciudad. Asimismo, a las 9:30 a. m. está programada una jornada de movilización preparatoria del paro contra el Gobierno, liderada también por la ADE y apoyada por centrales sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Central General de Trabajadores (CGT), y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), así como por el movimiento Pacto Histórico y la organización Alianza por la Vida.

En la programación también figura una marcha convocada por el sector universitario, bajo el nombre ‘Movilización en defensa de nuestros derechos’. Aunque su horario está por confirmar, su punto de partida será la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y lo coordina el sector universitario. Del mismo modo, en el sur de la ciudad, en la localidad de Usme, se planea otra manifestación denominada ‘Usme se moviliza’, cuyos detalles sobre hora y lugar de encuentro aún no se han precisado.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales, como el portal de la Alcaldía de Bogotá, donde se actualizarán los datos en tiempo real sobre cierres, desvíos y condiciones de movilidad durante la jornada. Recomiendan planificar los desplazamientos, respetar las indicaciones de las autoridades y ejercer el derecho a la protesta pacífica velando siempre por los derechos de los demás ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán los recorridos y horarios de las marchas en Bogotá el 14 de octubre de 2026?

La información oficial ratifica que los principales recorridos partirán desde el Parque Nacional en la carrera Séptima con calle 26, avanzando hacia la Plaza de Bolívar. Los horarios confirmados son 10:00 a. m. para la marcha de la ADE y 9:30 a. m. para la movilización preparatoria del paro, aunque existen otras marchas con horarios pendientes de confirmación. Se recomienda consultar fuentes oficiales para actualizaciones de última hora.

¿Cómo puede afectar la jornada de movilizaciones al sistema TransMilenio en Bogotá?

De acuerdo con el portal oficial de Bogotá, pueden presentarse afectaciones en la operación de las rutas troncales y zonales de TransMilenio durante el desarrollo de estas manifestaciones. Las autoridades sugieren anticipar rutas alternas y estar atentos a la información sobre cierres viales y ajustes en el transporte público, especialmente en los sectores donde se ha anunciado la presencia de marchas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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