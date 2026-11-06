Por: Portal Bogotá

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Un nuevo operativo liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) marcó un avance significativo en la protección de la fauna silvestre de Colombia. De acuerdo con información de la propia SDA, en colaboración con la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), se logró la liberación de 33 animales silvestres que culminaron con éxito su proceso de rehabilitación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de Bogotá.

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Este grupo estuvo compuesto por 27 canarios costeños, tres tortolitas rojizas, dos tortugas inguensas y una falsa coral. Según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente, estos animales fueron recuperados a través de rescates, recepción institucional e incautaciones originadas principalmente por el tráfico ilegal de especies. Tras ser atendidos por un equipo de expertos, se garantizaron tanto su recuperación física como su bienestar integral antes de su liberación.

Las especies liberadas desempeñan funciones fundamentales en los ecosistemas donde habitan, como la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies, contribuyendo así al mantenimiento de las dinámicas naturales de estos ambientes. El proceso de reincorporación incluyó el traslado de los animales por vía aérea al departamento de Norte de Santander, donde profesionales de CORPONOR revisaron minuciosamente las historias clínicas, datos de manejo biológico y detalles sobre su alimentación antes de autorizar la liberación definitiva en bosques de San Cayetano, Pamplonita y la región del Catatumbo.

De acuerdo con la administración distrital encabezada por Carlos Fernando Galán, este tipo de liberaciones robustece su compromiso con la protección de la biodiversidad. Hasta el momento, se han recuperado 16.041 animales silvestres, de los cuales 1.574 fueron víctimas directas del tráfico ilegal. Gracias al trabajo del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito, desde enero de 2024 un total de 8.748 ejemplares han regresado a su hábitat natural. Por otro lado, 259 animales que no poseen las condiciones físicas o de comportamiento necesarias para sobrevivir en libertad han sido reubicados en bioparques o instituciones especializadas, donde continúan recibiendo el cuidado adecuado, según lo reporta la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el proceso de rehabilitación y liberación de animales silvestres en Bogotá?

El proceso, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, inicia con la recuperación de los animales a través de rescates, recepción institucional o incautaciones por tráfico ilegal. Posteriormente, los animales ingresan al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación, donde expertos garantizan su recuperación física y bienestar. Una vez comprobado que están aptos, se organizan traslados, como en este caso por vía aérea, hasta lugares aptos para su liberación, donde profesionales revisan su salud y antecedentes antes de devolverlos a su entorno natural.

¿Qué funciones ecológicas cumplen las especies silvestres liberadas por la Secretaría Distrital de Ambiente?

Según la entidad, las especies silvestres liberadas como canarios, tortolitas, tortugas y serpientes desempeñan funciones clave en sus ecosistemas, incluyendo la dispersión de semillas, el control de poblaciones de otras especies y el mantenimiento de las dinámicas ecológicas fundamentales para la salud y estabilidad de los entornos naturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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