Colombia y el Reino de los Países Bajos renovaron su alianza de cooperación en materia de agua y adaptación al cambio climático mediante la firma de un memorando de entendimiento que tendrá una vigencia de cuatro años.

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El acuerdo busca fortalecer la protección de los ecosistemas, mejorar el uso eficiente del recurso hídrico y desarrollar soluciones frente a fenómenos climáticos como sequías e inundaciones.

La firma se produjo después de una semana de reuniones entre delegaciones de ambos países en Manizales, Cartagena, Santa Marta y Bogotá, donde autoridades, universidades, empresas y organizaciones compartieron experiencias sobre gobernanza del agua, protección costera e infraestructura resiliente.

El memorando fue suscrito por el Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua de Países Bajos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ambiente de Colombia.

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Entre sus compromisos están el intercambio de conocimientos, la asistencia técnica, la investigación conjunta y la promoción de alianzas entre los sectores público y privado.

Como parte de la cooperación, también se entregaron los diseños de dos proyectos de infraestructura para Cartagena, orientados a mejorar su adaptación al cambio climático.

La alianza cobra relevancia ante los efectos del Fenómeno de El Niño y los riesgos de inundaciones asociados a otros eventos climáticos. La renovación coincide con los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

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