Colombia y el Reino de los Países Bajos renovaron su alianza de cooperación en materia de agua y adaptación al cambio climático mediante la firma de un memorando de entendimiento que tendrá una vigencia de cuatro años.
El acuerdo busca fortalecer la protección de los ecosistemas, mejorar el uso eficiente del recurso hídrico y desarrollar soluciones frente a fenómenos climáticos como sequías e inundaciones.
La firma se produjo después de una semana de reuniones entre delegaciones de ambos países en Manizales, Cartagena, Santa Marta y Bogotá, donde autoridades, universidades, empresas y organizaciones compartieron experiencias sobre gobernanza del agua, protección costera e infraestructura resiliente.
El memorando fue suscrito por el Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua de Países Bajos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ambiente de Colombia.
Entre sus compromisos están el intercambio de conocimientos, la asistencia técnica, la investigación conjunta y la promoción de alianzas entre los sectores público y privado.
Como parte de la cooperación, también se entregaron los diseños de dos proyectos de infraestructura para Cartagena, orientados a mejorar su adaptación al cambio climático.
La alianza cobra relevancia ante los efectos del Fenómeno de El Niño y los riesgos de inundaciones asociados a otros eventos climáticos. La renovación coincide con los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
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