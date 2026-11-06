El periodista Felipe Zuleta presentó su libro ‘Las mujeres de Petro’, una publicación de Editorial Planeta en la que reconstruye distintos episodios de la vida personal y política del expresidente Gustavo Petro a partir de las mujeres que han estado cerca de él. Durante una entrevista con ‘Mañanas Blu’, el autor se refirió a algunos de los señalamientos que incluye la obra, entre ellos los relacionados con Vanessa Cortés y el dinero que, según afirmó, recibía para cubrir sus gastos.

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Uno de los nombres que aparece en el libro es el del empresario barranquillero Euclides Torres, aunque Zuleta aclaró que no tiene un capítulo dedicado a él. El periodista aseguró que Torres habría asumido varios gastos de Cortés, la mujer que acompañó a Petro en viajes a Panamá y al Vaticano. Según su relato, el empresario cubría tiquetes, hoteles, ropa y hasta el arriendo de la vivienda de ella en La Calera, Cundinamarca.

“Pagaba tiquetes, pagaba hoteles, pagaba ropa. Paga arriendo, el arriendo de la casa de ella en La Calera”, afirmó Zuleta al explicar lo que, según sus fuentes, ocurría con los pagos. El autor sostuvo que ese respaldo económico se habría mantenido, por lo menos, hasta un mes antes de la entrevista. Sin embargo, precisó que no profundizó en los contratos que Torres habría tenido con el Estado.

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Otro de los episodios mencionados por el periodista involucra a Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Zuleta aseguró que, durante su paso por esa entidad, a Rodríguez le solicitaban entregar parte de su salario para comprarle cosas a Cortés. Además, afirmó que ese dinero todavía no le habría sido devuelto.

Las declaraciones contrastan con la versión de Vanessa Cortés, quien ha negado conocer a Euclides Torres y ha explicado que su patrimonio proviene de asesorías prestadas a empresas privadas. Por ahora, los señalamientos expuestos por Zuleta corresponden a lo que, según dijo, encontró en las grabaciones y documentos entregados por sus fuentes.

El libro ‘Las mujeres de Petro’ también aborda otros relatos sobre fiestas, consumo de sustancias psicotrópicas y disputas de poder dentro de la Casa de Nariño. Zuleta aseguró que la investigación se construyó a partir de horas de grabaciones y documentos de personas que, según explicó, temen por su seguridad. La publicación llega en medio de las denuncias de mujeres que estuvieron cerca del expresidente, entre ellas Angie Rodríguez y Deicy Jiménez.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.