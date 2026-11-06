Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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RTVC, el sistema de medios públicos en Colombia, recibió una sanción económica de cerca de 76,2 millones de pesos, así como una amonestación, tras la emisión de una película con contenido de connotación sexual en horario familiar. De acuerdo con la Resolución 8232 del 27 de mayo de 2026, expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), los hechos ocurrieron durante la administración de Hollman Morris, según reportó la fuente original.

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La sanción surgió después de que, el 8 de febrero de 2025, Señal Colombia transmitiera la película ‘Aquarius’ a las 8:00 de la noche, dentro de la franja familiar. Según la CRC, la película contenía escenas de connotación sexual y, aunque se presentó una advertencia antes de la emisión, esta no cumplía con los requisitos mínimos de claridad, veracidad y suficiencia. De acuerdo con el órgano regulador, esa advertencia no fue suficiente para que los padres y cuidadores tuvieran la información necesaria y pudieran decidir si los menores de edad debían ver o no la película.

La autoridad aclaró que la decisión no representó una censura a la película, ni buscó poner en tela de juicio su valor artístico. El eje del problema estuvo en las condiciones de programación y en la falta de rigor en la advertencia que se presentó. De acuerdo con la CRC, la conducta fue catalogada como grave porque la responsabilidad de RTVC consiste en garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a contenidos no aptos para ese horario.

La multa impuesta equivale a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2025, suma que se traduce, según la información suministrada, en cerca de 76,2 millones de pesos. Más allá de la amonestación administrativa, esta sanción dejó consecuencias institucionales y económicas para todo el sistema de medios públicos. Por su parte, desde la administración actual de RTVC aseguraron que cumplirán las decisiones en firme y, además, reforzarán los mecanismos de control respecto a la clasificación y programación de los contenidos, incluyendo advertencias más claras y efectivas. De igual manera, informaron que evaluarán posibles acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales, para determinar las responsabilidades correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la CRC multó a RTVC por la emisión de una película con contenido sexual?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) impuso la sanción porque RTVC transmitió una película con escenas de connotación sexual dentro del horario familiar, sin advertir de manera clara, veraz y suficiente sobre el contenido a los espectadores. Esto se consideró una falta grave, ya que no se protegió de forma adecuada a menores de edad frente a contenidos no apropiados, de acuerdo con las normas de la franja familiar.

¿Qué medidas tomará RTVC tras la multa de 76 millones por película en horario familiar?

La administración actual de RTVC aseguró que cumplirá con las decisiones de la CRC que estén en firme, reforzará los controles sobre clasificación, programación y advertencia de contenidos y evaluará eventuales acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales para establecer responsabilidades internas, según la información suministrada en el reporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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