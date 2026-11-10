Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El más reciente debate de control político en la Comisión Quinta del Senado puso en el centro de la discusión la crisis de seguridad, el avance de la minería ilegal y el deterioro social que vive el sur del Tolima. En esta sesión, Marco Hincapié asumió una postura crítica y responsabilizó directamente al barretismo, corriente política con varios años de influencia en la región, por el crecimiento de estas problemáticas. El representante fue enfático al indicar que, según su perspectiva, el barretismo no solo ha gobernado el Tolima durante más de una década sino que ahora, en sus palabras, "quieren lavarse las manos por el enorme atraso, pobreza e inseguridad que se vive en nuestro departamento". De acuerdo con Hincapié, este grupo debe responder políticamente por el rezago regional y recordó que desde 2020 había hecho advertencias públicas sobre la llegada de estructuras armadas organizadas, las cuales fueron desestimadas en ese momento.

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Las posiciones de Hincapié no solo se enfocaron en la oposición política local; también extendió sus críticas al Gobierno nacional y departamental. El representante cuestionó al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Defensa, señalando que, luego del ataque ocurrido en Planadas, ninguno de los dos ha visitado el sur del departamento tras más de diez días de los hechos violentos. Además, puso bajo la lupa un supuesto recorte superior a 321.000 millones de pesos en el presupuesto departamental proyectado para 2027, apuntando a una deficiente atención a las emergencias provenientes de incendios forestales y la inseguridad.

Por otro lado, Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, también se vio mencionada en el debate. Hincapié objetó el anuncio de 20 proyectos priorizados para ejecución en 2026, asegurando que, al indagar sobre los detalles, la Gobernación no tenía claridad en torno a su contenido y el Departamento Nacional de Planeación tampoco contaba con información sobre la procedencia de esas iniciativas. Este reclamo refleja un ambiente político tenso y el traslado del conflicto sobre la minería ilegal y la inseguridad hacia un enfrentamiento abierto entre sectores políticos. El contexto se amplió aún más durante la sesión, donde se discutió la difícil situación de los departamentos de Tolima, Antioquia y Santander, poniendo especial atención a la minería ilegal, sus consecuencias ambientales y la pérdida de control territorial en el sur tolimense. La convocatoria fue realizada por Miguel Ángel Barreto y cinco congresistas más, e incluyó a autoridades nacionales, organismos ambientales y entidades de seguridad, según lo documentado en la sesión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en el sur del Tolima según el debate del Senado?

Durante el debate, se destacó que la minería ilegal ha generado una crisis de seguridad, un deterioro significativo de las condiciones sociales y la pérdida de control territorial en el sur del Tolima, según los señalamientos expuestos por Marco Hincapié y otros congresistas. Estas consecuencias han sido motivo de enfrentamiento político y preocupación por parte de diversas autoridades convocadas a la sesión.

¿Por qué hay enfrentamientos políticos en Tolima relacionados con la inseguridad y la asignación presupuestal?

El debate mostró que los enfrentamientos políticos en el Tolima derivan de las acusaciones de responsabilidad frente al avance de la inseguridad, la minería ilegal y los recortes presupuestales, con sectores como el barretismo y la actual administración departamental señalados por la oposición debido a la supuesta falta de gestión, claridad en proyectos y respuesta a las emergencias, evidenciando divisiones profundas entre los actores políticos de la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.