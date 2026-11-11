La violencia volvió a sacudir a Bogotá. Tres hombres fueron asesinados en un ataque armado ocurrido durante la noche del martes 10 de noviembre en el barrio Altamira, localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital. El hecho, que es investigado por las autoridades, terminó con la captura de un hombre señalado de perpetrar el triple homicidio.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Asesinaron a una mujer y a su hija de 14 años: las atacaron cuando iban a una fiesta)

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las víctimas tenían 24, 40 y 55 años. Los tres se encontraban frente a una vivienda cuando fueron atacados a disparos por un hombre de 36 años que llegó al lugar en un taxi.

El señalado agresor habría accionado un arma de fuego contra los tres hombres y posteriormente escapado en el mismo vehículo en el que llegó. Sin embargo, la reacción de la Policía permitió activar un plan candado para ubicarlo y detenerlo.

Lee También

El hombre fue capturado en flagrancia y, según los primeros reportes, registra antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Por ahora, las autoridades trabajan para establecer qué motivó el ataque y si existía algún vínculo entre el capturado y las personas asesinadas.

#Bogotá | Fue capturado el responsable de una masacre en el barrio Altamira, localidad de San Cristóbal, quien llegó a la entrada de una vivienda y disparó contra tres personas de 24, 40 y 55 años. Las causas del triple homicidio aún son materia de investigación. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2026

Tras el atentado, los tres hombres fueron trasladados a un centro asistencial cercano, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas. La investigación deberá establecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales del detenido.

¿Cómo está la seguridad en Bogotá?

El triple homicidio ocurre en medio de un panorama contradictorio para la seguridad de la capital: aunque algunas cifras oficiales muestran reducciones en delitos de alto impacto, la percepción de inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas para los habitantes de Bogotá.

De acuerdo con la encuesta de Percepción y Victimización 2025 de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentada en febrero de 2026, el 66 % de los ciudadanos consideraba que la inseguridad había aumentado en la ciudad. Aunque representa una reducción frente al 69.3 % registrado en 2024, sigue siendo una proporción considerable.

La medición también encontró que la victimización pasó del 15.3 % al 14.9 %. Además, el 43.6 % de los encuestados manifestó sentirse seguro en su barrio, frente al 31.8 % de la medición anterior.

Por otro lado, el balance de Bogotá Cómo Vamos para el primer semestre de 2026 ubicó en 62 % la percepción de inseguridad en la capital, una cifra que refleja las dificultades para recuperar la confianza de los ciudadanos.

En materia de criminalidad, el Distrito informó que entre enero y septiembre de 2026 los homicidios disminuyeron un 8 % frente al mismo periodo del año anterior. El hurto a personas también presentó una reducción del 16 %.

Incluso San Cristóbal, localidad donde ocurrió el reciente ataque, registraba una disminución del 32 % en los homicidios frente al mismo periodo de 2025, según cifras divulgadas por la Administración distrital en noviembre.

(Ver también: Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: estaba hospitalizado luego del grave accidente)

Sin embargo, hechos como el ocurrido en Altamira vuelven a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta Bogotá para combatir la violencia armada y garantizar la seguridad en sus barrios. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este triple homicidio, las autoridades tendrán que determinar qué hay detrás del ataque y si existen otras personas involucradas.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)