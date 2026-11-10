Por: Portal Bogotá

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El proyecto piloto “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” representa una apuesta significativa por el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres mayores en la capital. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), esta iniciativa agrupa a mujeres de más de 60 años provenientes de diferentes localidades como Kennedy, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Chapinero. Una de las características distintivas de este programa es que no impone restricciones relacionadas con el puntaje del Sisbén, el sistema de selección de beneficiarios para programas sociales en Colombia, lo que amplia el acceso y se enfoca en responder a las necesidades específicas de cada participante.

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El programa fue diseñado para ofrecer acompañamiento individual, guiando a las mujeres a través de servicios institucionales y fomentando la creación de redes de apoyo comunitario. Un rasgo destacado es el reconocimiento de los saberes y experiencias de las participantes. Muchas de estas mujeres, según la SDIS, cuentan con habilidades en campos como la confección y elaboración de artesanías, competencias que pueden impulsar la generación de ingresos y avanzar hacia una mayor autonomía. Tal es el caso de Martha, quien relató su experiencia de aprendizaje autodidacta en la técnica de amigurumi —el arte de tejer muñecos— y cómo, gracias a esta habilidad, comercializa sus creaciones especialmente en temporadas festivas. Ella sueña con fortalecer su emprendimiento y ampliar sus posibilidades de trabajo con el respaldo institucional.

La estrategia prevé una articulación con otros servicios distritales, como los Centros Día y las Casas de la Sabiduría, además de programas como Centro Día a tu Casa, Centro Día al Barrio y Bogotá Te Acompaña en la Vejez. Este último cuenta con equipos profesionales que brindan orientación sociojurídica y acompañan en casos de violencia o vulneración de derechos, cubriendo temas como salud, protección social y acceso a la justicia, según reporta la SDIS.

Una nota relevante, conforme a la información oficial, es que esta iniciativa tiene asegurada su continuidad hasta 2027. El proceso se consolidará mediante la elaboración de una hoja de ruta construida con las mismas participantes, donde se incluirán talleres de formación, actividades culturales y recreativas, apoyo a proyectos productivos y refuerzo de las redes locales de apoyo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” a las mujeres mayores de 60 años?

El programa beneficia a las mujeres mayores al facilitar acceso a orientación personalizada, formación y redes de apoyo, además de reconocer y potenciar sus saberes. Así, muchas pueden fortalecer proyectos productivos, acceder a servicios distritales y obtener acompañamiento sociojurídico, promoviendo su autonomía e integración social.

¿Qué servicios ofrece Bogotá Te Acompaña en la Vejez y a qué situaciones responde?

Bogotá Te Acompaña en la Vejez ofrece orientación sociojurídica y apoyo profesional a mujeres mayores ante casos de violencia, vulneración de derechos, problemas de salud, dificultades con el acceso a la justicia y retos de protección social. Estas acciones buscan garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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