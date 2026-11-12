Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), anunció la apertura de la sexta convocatoria del programa Jóvenes a la E, una iniciativa que busca ofrecer hasta 3.000 becas en instituciones privadas de educación superior. Según Atenea, esta convocatoria representa una oportunidad real para que jóvenes bachilleres de Bogotá puedan acceder a formación técnica, tecnológica o universitaria y así convertir sus aspiraciones en proyectos de vida concretos. Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea, afirmó que la educación superior es clave para que los jóvenes aporten a la ciudad, y destacó el respaldo institucional detrás de la convocatoria.

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El proceso de postulación está dirigido a bachilleres que hayan egresado de colegios de Bogotá y cuenten con el título de bachiller y haber presentado la prueba Saber 11. Los postulantes pueden tener hasta 28 años y residir en cualquiera de las 20 localidades de la ciudad, siempre y cuando su título sea de un colegio bogotano. Entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 será posible inscribirse a través de la página web oficial de Atenea, usando el sistema SICORE. Atenea financia el valor de la matrícula y entrega un apoyo económico semestral para acompañar a los beneficiarios durante su trayectoria educativa.

La convocatoria cuenta con la participación de 39 instituciones privadas entre las que se encuentran la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Central, entre otras. Los programas ofrecidos abarcan áreas como ingenierías, tecnología y transformación digital, ciencias económicas, derecho, salud, arte, arquitectura, educación y ciencias naturales, respondiendo así a los desafíos de un mundo en constante transformación, según declaraciones del director de la Agencia Atenea.

En el proceso de selección, la vulnerabilidad estructural puede dar hasta 15 puntos adicionales en la asignación de cupos. Grupos como mujeres, personas transgénero, indígenas, afrodescendientes, pueblos Rrom, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y veteranos de la fuerza pública tienen criterios de priorización específicos, sustentados con certificaciones oficiales. La vulnerabilidad económica se determina por la clasificación del Sisbén y el mérito académico, por el puntaje de la prueba Saber 11.

Los resultados se publicarán el 29 de diciembre de 2026, y quienes resulten seleccionados iniciarán clases en enero de 2027. Es clave que los aspirantes consulten la oferta académica oficial en la página de Atenea, verifiquen requisitos y reúnan los documentos solicitados antes de inscribirse, para evitar inconvenientes en sus postulaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a una beca del programa Jóvenes a la E en Bogotá?

Para aspirar a una beca del programa Jóvenes a la E, usted debe ser bachiller egresado de un colegio de Bogotá, haber presentado la prueba Saber 11, tener hasta 28 años y residir en una de las 20 localidades de la ciudad. Adicionalmente, debe inscribirse en línea durante las fechas establecidas, revisar los lineamientos y contar con los documentos requeridos.

¿Cómo es el proceso de selección y priorización para las becas de la Agencia Atenea?

La asignación de cupos en la convocatoria de Atenea toma en cuenta tanto el mérito académico, determinado por la puntuación en la prueba Saber 11, como la situación de vulnerabilidad, que incluye criterios como pertenencia étnica, condición de víctima, discapacidad y género. La vulnerabilidad estructural puede sumar hasta 15 puntos posibles, con la evidencia de certificados oficiales requeridos.

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