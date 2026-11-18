La misma jornada en la que Abelardo de la Espriella y su esposa presentaron dos denuncias en la Fiscalía trajo consigo una información acerca de un movimiento que se rumoró en su gabinete.

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La periodista Darcy Quinn aseguró este miércoles 18 de noviembre de 2026 en la emisión matutina de La FM que un congresista demócrata desde Estados Unidos le pidió la presencia de una persona afrodescendiente y originaria del Pacífico colombiano al mandatario dentro de sus ministros.

La comunicadora remarcó que el nombre que se tiene para este movimiento es el de Angélica Mayolo, por lo que advirtió que se vendría un nuevo cambio ministerial en el Gobierno Nacional.

La eventual decisión marcaría una serie de modificaciones dentro del equipo de trabajo cercano al mandatario en poco más de tres meses desde su llegada a la jefatura de Estado, el pasado 7 de agosto.

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Al menos 7 funcionarios de altos cargos han sido reemplazados o removidos, por lo que lo que mencionó Quinn no pasó desapercibido y tuvo una respuesta por parte de una figura clave.

Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, le respondió a la periodista por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) con un mensaje tajante.

“Respeto y admiración por la Dra. Angelica Mayolo, pero esto es totalmente falso”, indicó en la primera instancia de la aclaración sobre una información que tomaba vuelo en redes sociales.

Incluso, el funcionario explicó la manera de proceder del mandatario, al ratificar que si bien es parte de su estilo como toma de decisiones, para el caso no se tiene previsto ese movimiento.

“Es cierto que el presidente Abelardo de la Espriella no tiene ningún problema en hacer los cambios que correspondan, pero esto que afirma nuestra querida Darcy Quinn no es verdad”, sentenció.

Ahora queda sobre la mesa el nombre de una figura que tuvo un pasado relativamente reciente dentro de uno de los gabinetes en Colombia, por lo que surge como eventual alternativa de cara al futuro.

¿Quién es Angélica Mayolo?

Angélica María Mayolo Obregón es una abogada, investigadora y líder pública colombiana que ejerció como ministra de Cultura de Colombia entre junio de 2021 y agosto de 2022.

Nació el 6 de enero de 1990 en Buenaventura, Valle del Cauca, ciudad portuaria del Pacífico colombiano donde creció en una reconocida familia ligada a la educación.

En el ámbito académico, cursó Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, institución donde obtuvo igualmente una especialización en Derecho Administrativo durante su formación profesional inicial.

Posteriormente, viajó a Estados Unidos tras ganar una beca y completó una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Además, profundizó su perfil técnico como investigadora visitante y consultora de la Iniciativa de Soluciones Ambientales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), enfocándose en sostenibilidad global.

Su trayectoria laboral incluye cargos directivos como jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y consultora en la Dirección de Ciudades de Presidencia de la República.

Asimismo, lideró la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali desde 2018 y asumió en 2020 la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

Tras su paso por el Ministerio de Cultura, regresó al Valle del Cauca para coordinar la gerencia técnica de la cumbre ambiental COP16 y la Semana de la Biodiversidad.

En el terreno político, construyó cercanía institucional con los exalcaldes caleños Maurice Armitage y Alejandro Eder, trabajando directamente dentro de sus administraciones en proyectos económicos y ambientales.

De igual manera, mantuvo afinidad programática con el expresidente Iván Duque Márquez, quien la designó ministra de Cultura en reemplazo de Felipe Buitrago.

Gracias a su recorrido técnico, gremial y ministerial en el Pacífico colombiano, su nombre figura entre los perfiles mencionados para futuras contiendas electorales regionales en Cali.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.