Por: Portal Bogotá

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La campaña ‘No se la pongamos fácil’, impulsada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá, busca fortalecer las medidas de prevención frente al hurto de vehículos en la capital, una problemática que aunque ha mostrado reducción, sigue afectando el patrimonio de muchas familias. Según datos reportados por Bogotá, el hurto a automotores en lo que va del año ha disminuido un 9 %, mientras que el de motocicletas se redujo un 6 %, lo que constituye la cifra más baja desde 2016. Sin embargo, siete de cada diez denuncias registradas corresponden a la modalidad de halado, que ocurre cuando los delincuentes aprovechan que los vehículos se encuentran estacionados o abandonados en la vía pública.

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Este descenso en los indicadores de hurto es fruto del trabajo coordinado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía, la Décima Tercera Brigada del Ejército y otros organismos, que han implementado controles en las entradas y salidas de Bogotá, verificaciones en parqueaderos y operativos en sectores críticos. Solo en 2026, las autoridades han logrado recuperar 832 vehículos y 1.190 motocicletas, y el año anterior se alcanzó la cifra histórica de 1.073 automotores recuperados desde 2011. Adicionalmente, se han capturado 337 personas relacionadas directamente con estos delitos, incluyendo la desarticulación de la banda ‘Los Buitres’.

La campaña hace especial énfasis en la corresponsabilidad de la ciudadanía para incrementar la seguridad. Entre las recomendaciones destacan no dejar los vehículos en la calle y usar diferentes herramientas de protección conjunta como alarmas, GPS, bloqueo remoto, bastones de timón y candados para motocicletas. De acuerdo con César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, la unión entre instituciones y ciudadanos resulta esencial para cerrar las oportunidades de los delincuentes: "Cada moto y cada carro representan el esfuerzo de una familia y no podemos permitir que un descuido termine financiando la criminalidad", señaló el funcionario.

Se resalta también la importancia de combatir el mercado ilegal de autopartes, pues los automotores hurtados son desarmados y sus componentes comercializados de forma irregular. Por tal motivo, la campaña llama a exigir documentación a la hora de comprar repuestos y a denunciar sospechas a través de canales oficiales como la Línea de Emergencias 123 o la Fiscalía General de la Nación. Para reducir los riesgos, la recomendación es nunca enfrentar a los delincuentes y siempre acudir rápidamente a las autoridades. La denuncia oportuna es clave tanto para prevenir futuros hurtos como para lograr la recuperación de vehículos y la desarticulación de bandas criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de seguridad para evitar el hurto de vehículos en Bogotá?

Entre las medidas recomendadas, se encuentran siempre dejar el vehículo en un parqueadero autorizado, utilizar mecanismos de seguridad adicionales como GPS, alarmas, sistemas de bloqueo y candados, además de combinar varias herramientas para dificultar el accionar de los delincuentes. También es fundamental no comprar autopartes de origen dudoso y denunciar cualquier hecho sospechoso a las autoridades.

¿Qué es la modalidad de halado en el hurto de vehículos y por qué es tan común en Bogotá?

La modalidad de halado consiste en el hurto de vehículos que son dejados estacionados o abandonados en el espacio público sin medidas de seguridad adicionales. Es común porque los delincuentes aprovechan descuidos y la falta de protección para llevarse el automotor en cuestión de segundos, lo que representa alrededor del 70 % de los casos denunciados en la ciudad según cifras oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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