Por: Portal Bogotá

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El Parque Simón Bolívar de Bogotá será el gran escenario de celebración para la edición número 30 del festival Rock al Parque, una cita musical emblemática en Latinoamérica que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre de 2026. De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de Bogotá, este evento se destaca no solo por su longevidad y acceso gratuito, sino por reunir algunos de los nombres más reconocidos y diversas propuestas del panorama del rock, marcando así tres décadas de historia y resistencia cultural.

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La edición de 2026 propone un cartel ecléctico, donde coinciden géneros como metal, punk, hardcore, indie, reggae, ska y rock alternativo. La curaduría se orienta tanto a honrar los grandes clásicos que han marcado generaciones como a descubrir propuestas vanguardistas. En este contexto, resaltan 10 bandas que, según la programación oficial, serán protagonistas indiscutibles del evento. Entre ellas destaca Mon Laferte (Chile), quien conjuga el rock alternativo con la canción popular latinoamericana, prometiendo una de las presentaciones más memorables. Junto a ella, Apocalyptica (Finlandia) será otro de los momentos esperados, con su original mezcla de metal sinfónico y música clásica, denominándolo ‘cello rock’ por el uso del violonchelo como instrumento principal.

Otra de las grandes atracciones será Ministry (Estados Unidos), considerada la agrupación pionera del metal industrial, que debutará finalmente en el festival, cumpliendo una expectativa histórica de sus seguidores, según Rock al Parque Oficial. El legado del hard rock hispanohablante estará representado por Rata Blanca (Argentina) y Kraken (Colombia), quienes evocan la tradición y el arraigo del género en la región. Los Bunkers (Chile) revitalizarán la jornada con un recorrido por éxitos del rock contemporáneo latinoamericano. También se suman Stratovarius (Finlandia), líderes del power metal europeo, y Editors (Reino Unido), que aportarán su característico post-punk técnico y evocador.

Completando la lista están Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón), con su explosiva fusión de ska, jazz y rock; y Agua Bendita (España), portadores del espíritu festivo y contestatario que ha caracterizado el festival desde su origen. La multiplicidad de escenarios y horarios permite que el público experimente un recorrido diverso y representativo por tres décadas del festival, consolidándolo como el espacio más importante para la cultura rockera de la ciudad y del continente. Toda la información y la programación fueron obtenidas directamente del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y del perfil oficial de Rock al Parque en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las bandas internacionales más destacadas que se presentarán en Rock al Parque 2026?

En Rock al Parque 2026, se presentarán artistas internacionales de renombre como Mon Laferte (Chile), Apocalyptica (Finlandia), Ministry (Estados Unidos), Rata Blanca (Argentina), Los Bunkers (Chile), Stratovarius (Finlandia), Editors (Reino Unido), Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón) y Agua Bendita (España). Todos forman parte del cartel divulgado por la Alcaldía de Bogotá y el perfil oficial del festival, representando la amplia diversidad de géneros presentes en esta edición.

¿Cuál es el significado de 'cello rock' en la propuesta de Apocalyptica durante el festival?

‘Cello rock’ es el término que describe la innovadora propuesta de Apocalyptica, agrupación finlandesa que se caracteriza por emplear violonchelos eléctricos en vez de guitarras para interpretar piezas de metal. En Rock al Parque 2026, esta mezcla de metal sinfónico y música clásica ofrecerá al público una experiencia distinta y energética, destacando la versatilidad de los instrumentos de cuerda en el contexto del rock, como lo confirma la programación oficial del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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