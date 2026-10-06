Por: Portal Bogotá

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“Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” continúa acercando la justicia a los barrios de la capital con una estrategia itinerante: las Unidades Móviles de Justicia. De acuerdo con información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá, estas unidades prestan orientación jurídica, social y psicosocial gratuita en diferentes sectores, llevándola directamente a los territorios donde la oferta permanente de justicia no siempre está disponible.

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La labor de las Unidades Móviles de Justicia, implementadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, consiste en llegar a lugares clave, asesorando a quienes tienen inquietudes relativas a contratos de arriendo, problemas de convivencia, dificultades con vecinos, casos de violencia en el entorno familiar e incluso temas relacionados con deudas. Según la Alcaldía de Bogotá, durante octubre estas unidades recorrerán las localidades de Suba, La Candelaria y San Cristóbal, con atención de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Los servicios de estas unidades incluyen orientación sociojurídica, asesoría sobre derechos de petición y tutelas, recepción de denuncias, atención de conflictos familiares y orientación social. Además, los ciudadanos reciben información precisa sobre a qué entidad dirigirse para abordar adecuadamente su caso, sin tener que desplazarse hasta oficinas fijas. La Alcaldía subraya que estas jornadas varían según las necesidades de cada territorio, adaptándose a la problemática local.

Las jornadas se desarrollan en coordinación con instituciones, operadores y actores involucrados en el acceso a la justicia, seguridad y convivencia ciudadana. Todo esto en el marco del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), una estrategia estructurada por la administración para fortalecer la resolución pacífica de conflictos y el acceso transparente a los servicios de justicia en toda la ciudad.

Para octubre, los puntos de atención son: en Suba, la Clínica Corpas y la vereda Chorrillos; en La Candelaria, la plazoleta de la Universidad del Rosario; y en San Cristóbal, el Supermercado Colsitiendas y el Salón Comunal Nueva Granada. Todas las fechas y lugares están detallados en la programación oficial de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Cualquier ciudadano puede acercarse directamente a las jornadas o comunicarse mediante WhatsApp al número 317 362 9201 o el chat virtual de la Secretaría. Así, las Unidades Móviles de Justicia facilitan el acceso a la oferta institucional y permiten atender de forma eficaz y cercana las necesidades jurídicas y sociales de la comunidad.

Recuerde que también puede denunciar hechos contrarios a la convivencia o delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para apoyar la lucha contra el crimen en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrecen las Unidades Móviles de Justicia en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las Unidades Móviles de Justicia prestan orientación sociojurídica gratuita, asesoría sobre conflictos familiares, arrendamientos, deudas, trámites como derechos de petición y tutelas, recepción de denuncias y acompañamiento social o psicosocial. Los servicios pueden adaptarse según la problemática de cada sector donde se realiza la jornada.

¿Cómo puede una persona acceder a la orientación de las Unidades Móviles de Justicia en Bogotá?

Cualquier ciudadano interesado puede acudir directamente a los puntos y fechas establecidas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. También existe la opción de comunicarse a través del WhatsApp 317 362 9201 o del chat virtual en la página oficial de la entidad, facilitando así el acceso a la información y los servicios de justicia sin mayores desplazamientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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