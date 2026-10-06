Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con una oportunidad única para fortalecer su capacidad de competir en mercados internacionales con la convocatoria Mentoría Internacional. Esta iniciativa, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y gestionada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en conjunto con ICONTEC, busca que más empresas de la ciudad estén listas para exportar o afiancen sus procesos de internacionalización, según la información oficial publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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Mentoría Internacional ha abierto 90 cupos de formación para empresas interesadas en desarrollar sus conocimientos sobre estándares de calidad, certificaciones nacionales e internacionales, cumplimiento de normas y reglamentos técnicos, manejo de medidas no arancelarias (es decir, restricciones comerciales que no implican impuestos directos) y otros requisitos fundamentales para acceder a mercados externos. De esas 90 empresas inicialmente seleccionadas, 30 serán escogidas para obtener asistencia técnica personalizada y, según su progreso, 15 podrían avanzar hasta una etapa de preauditoría, lo que representa un acompañamiento que va desde el diagnóstico hasta la implementación práctica en el camino hacia la exportación.

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, explicó que “hoy, la calidad es un requisito indispensable para ingresar y mantenerse en los mercados internacionales, con este programa les brindamos el acompañamiento y la asistencia técnica que necesitan para dejar de exportar a ciegas y avanzar con mayor seguridad”. De acuerdo con la información, las empresas que continúen el proceso de asesoría técnica recibirán un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades, un plan de fortalecimiento y orientación para crear su estrategia de internacionalización, permitiéndoles desarrollar exportaciones hacia destinos estratégicos.

Las temáticas de la formación abarcan desde estándares y certificaciones de calidad, hasta identificación y cierre de brechas, pasando por requisitos específicos de acceso a mercados internacionales. El programa está dirigido a empresas de sectores como agroindustria, moda, cosméticos y aseo, farmacéuticos y fitoterapéuticos, industrias del movimiento, químicos y plásticos, muebles, maquinaria y equipos, electrónicos, software y tecnologías de la información (TI). Según la convocatoria, los criterios de selección incluyen el potencial exportador, el sector económico, el grado de compromiso, la necesidad de superar brechas y el nivel de madurez del negocio.

Las MiPymes interesadas en obtener estos beneficios pueden consultar y enviar su postulación a través del sitio oficial sddeint.com, de acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SDDE. Esta mentoría hace parte del programa Sin Barreras Internacional y busca convertir el cumplimiento de estándares y certificaciones en una verdadera ventaja competitiva a la hora de abrirse paso en el exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las empresas de Bogotá acceder a la Mentoría Internacional para exportaciones?

Las micro, pequeñas y medianas empresas interesadas en consolidar su proceso de internacionalización deben consultar la convocatoria disponible en la página oficial sddeint.com, según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Allí encontrarán los requisitos, sectores priorizados y el formulario para postularse, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos de potencial exportador y compromiso con el proceso.

¿Qué son las medidas no arancelarias y cómo afectan a las exportaciones de las empresas?

Las medidas no arancelarias son regulaciones o restricciones comerciales que no implican el cobro directo de impuestos a las importaciones o exportaciones, como pueden ser normas técnicas, requisitos de calidad o procedimientos de certificación. Estas medidas son parte de los conocimientos que el programa Mentoría Internacional busca fortalecer en las empresas, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, para facilitar su acceso y competitividad en los mercados internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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