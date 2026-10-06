Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Institución Educativa Santa Ana de San Sebastián de Mariquita se encuentra viviendo una etapa de profundo duelo tras la confirmación del fallecimiento de Ángel Yesid Rodríguez Chacón, estudiante de grado once que estaba cerca de culminar su proceso académico con la obtención del título de bachiller. De acuerdo con la información difundida, Rodríguez Chacón luchaba contra el cáncer desde hacía un tiempo y, a pesar de sus esfuerzos por sobrellevar la enfermedad, finalmente se conoció la triste noticia de su fallecimiento.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia ha causado un hondo pesar dentro de la comunidad educativa. Tanto estudiantes como docentes y demás personas cercanas a Ángel Yesid han sentido el impacto de la pérdida y han recordado los momentos compartidos con él durante su paso por la institución. Las muestras de solidaridad y acompañamiento no han tardado en llegar; la misma institución transmitió públicamente un mensaje de apoyo a los familiares y seres queridos del joven, reconociendo el difícil momento que atraviesan.

Desde el colegio se resaltó el legado que deja Ángel Yesid Rodríguez Chacón entre quienes lo conocieron. Destacaron especialmente su alegría, dedicación y cercanía, cualidades que marcaron su paso por las aulas y le permitieron construir lazos significativos con sus compañeros y profesores. La institución enfatizó el impacto positivo que tuvo su presencia para la vida escolar y la huella imborrable que deja en la memoria de quienes compartieron con él sus experiencias estudiantiles.

Las reacciones de la comunidad educativa reflejan el aprecio y la admiración que despertó Ángel Yesid. Estudiantes y docentes expresaron su pesar, manifestando la importancia de su compañía a lo largo del proceso educativo. La situación ha servido también como recordatorio de la fragilidad de la vida y del valor de la solidaridad entre los miembros de la comunidad en momentos difíciles, como el que afrontan ahora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el legado que dejó Ángel Yesid Rodríguez Chacón en la Institución Educativa Santa Ana?

Según la información brindada por la institución, Ángel Yesid fue recordado principalmente por su alegría, dedicación y cercanía con quienes lo rodeaban. Estas cualidades permitieron que dejara una huella positiva en la vida escolar y en la memoria de sus compañeros y profesores. El impacto de su carácter se reflejó en las múltiples muestras de pesar y solidaridad tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

¿Cómo reaccionó la comunidad educativa ante la muerte de Ángel Yesid Rodríguez Chacón?

La comunidad educativa de la Institución Educativa Santa Ana experimentó una profunda tristeza al confirmarse la muerte de Ángel Yesid Rodríguez Chacón. Tanto estudiantes como profesores resaltaron el valor de su presencia y expresaron su apoyo a la familia. La institución envió un mensaje de solidaridad a los seres queridos y subrayó el acompañamiento que recibió el estudiante durante su proceso académico y su lucha contra el cáncer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.