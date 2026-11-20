El fuerte sismo que sacudió a Perú durante la noche de este viernes 20 de noviembre quedó registrado en varios videos que ya circulan en redes sociales. Las imágenes muestran la intensidad del movimiento, que incluso sorprendió a una presentadora del canal Exitosa mientras estaba al aire.
En uno de los registros se observa a la periodista reportando en vivo cuando comienza a sentirse el temblor. Aunque continúa con la transmisión, el movimiento llama la atención y deja en evidencia la fuerza del fenómeno.
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Otro video muestra el interior de una vivienda, específicamente una sala en la que varios objetos se mueven y se sacuden por cuenta del movimiento telúrico. Las imágenes dan cuenta de cómo se vivió el sismo desde distintos espacios.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una magnitud de 6,9, con referencia geográfica en Ondores, Perú, y una profundidad de 142 kilómetros. El organismo publicó estos datos en su boletín actualizado de las 7:09 p. m.
🇵🇪 | URGENTE: Así se sintió en Huánuco, Perú, el terremoto de fuerte intensidad ocurrido la noche del viernes. https://t.co/fT0k8qdgqh
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El temblor también provocó reportes de ciudadanos en Colombia, quienes aseguraron haber sentido el movimiento. Sin embargo, por ahora no hay información suficiente para establecer cuáles fueron las zonas del país donde se percibió con mayor intensidad.
“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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