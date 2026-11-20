Por: Caracol TV

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La muerte de Joselyn Rocha y de la bebé que esperaba dejó a su familia a la espera de respuestas en Ciudad de México. La mujer, de 36 años, tenía seis meses de embarazo cuando fue atropellada en una zona corporativa de Santa Fe, ubicada al poniente de la capital mexicana. Después del impacto, el conductor involucrado abandonó el lugar y, hasta el momento de la información divulgada, las autoridades no habían logrado localizarlo. Su esposo, Juan Galeana, confirmó que tanto Joselyn como su hija fallecieron. La pareja esperaba con ilusión el nacimiento de la niña y había hablado sobre los planes que tenían para recibirla.

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Ahora, el hombre enfrenta la pérdida de ambas y pide que la persona responsable se presente ante las autoridades. En declaraciones recogidas por Telemundo, Galeana expresó el dolor que atraviesa por lo ocurrido y aseguró que no siente odio hacia quien conducía el vehículo, aunque sí una profunda tristeza por la muerte de su esposa y de la bebé. “Diariamente nosotros platicábamos de la bebé, era una felicidad inmensa. Entonces te puedes dar cuenta de la tragedia que es no tener a mis dos ángelitos”. La familia también hizo un llamado a quienes puedan tener información sobre el automóvil involucrado para que ayuden a identificar al conductor.

Hombre involucrado en accidente habría escapado

El accidente ocurrió en una zona corporativa de Santa Fe, al poniente de Ciudad de México. En ese sector, donde hay circulación de vehículos y presencia de peatones, Joselyn fue arrollada cuando tenía seis meses de gestación. De acuerdo con el relato de sus familiares, la mujer todavía presentaba signos de vida después del impacto. Su hermana, Dayani Rocha, señaló que el conductor habría tenido la oportunidad de detenerse para auxiliarla, pero se marchó sin prestar ayuda. “Acabaste con el sueño de mi hermana que siempre fue ser mamá”, declaró en sus redes sociales en un mensaje dirigido al presunto responsable del accidente.

La familiar también cuestionó que la persona involucrada no se hubiera quedado en el lugar para atender la emergencia. “Si esa persona se hubiera detenido a auxiliar a mi hermana, a lo mejor ella estaría viva. Esta persona la abandonó”. La muerte de Joselyn y de su hija también dejó a su esposo con la pérdida de los proyectos familiares que habían construido alrededor de la llegada de la bebé. Galeana recordó que ambos conversaban sobre la niña y que esperaban su nacimiento con entusiasmo.

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Hermana de Joselyn pide ayuda para identificar al conductor

Ante la falta de información sobre la identidad del responsable, Dayani Rocha publicó un video en redes sociales para solicitar la colaboración de los ciudadanos. En la grabación, pidió ayuda para reconocer el vehículo que atropelló a su hermana y a la bebé que estaba por nacer. También hizo un llamado a las personas que pudieron presenciar el hecho para que compartan cualquier dato que permita avanzar en la identificación del conductor.

Juan Galeana también se dirigió directamente al conductor que huyó después de atropellar a su esposa. Su petición es que se presente ante las autoridades y responda por lo sucedido. El hombre manifestó que espera que el responsable tome la decisión de entregarse, pues considera que así podría comenzar a hacerse justicia por la muerte de Joselyn y de su hija. Según las cifras oficiales citadas en el informe del medio local, en promedio, 11 personas son atropelladas cada día en la capital mexicana.

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