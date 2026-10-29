El vicepresidente José Manuel Restrepo lanzó fuertes críticas contra el gobierno anterior durante la radicación de la Ley de Rescate Económico, este jueves 29 de octubre. En su intervención, cuestionó el manejo de las finanzas públicas de los últimos cuatro años y aseguró que el país quedó en una situación económica que exige decisiones drásticas.

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“Nunca antes en la historia de este país un gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento”, afirmó Restrepo, quien presentó la iniciativa junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

El funcionario comparó el manejo de las cuentas públicas con el de una persona que vive de una tarjeta de crédito, aumenta constantemente sus deudas y no hace nada para pagarlas.

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“En síntesis, nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”, expresó el vicepresidente, al defender la necesidad de tomar medidas para corregir la situación fiscal.

En síntesis: nos dejaron jodidos, en la inmunda. Al borde de la quiebra no se aplazan las decisiones. El gobierno de Abelardo de la Espriella decide y actúa. Hay que anticiparse. Hay que actuar.

#DefensoresDeLaPatria 🐯🇨🇴 #FirmePorLaPatria #PatriaMilagro @jrestrp https://t.co/4cIg8CbL6v — MuyEnojado 🚨 (@MuyEnojadoSoy) October 30, 2026

Restrepo defendió la Ley de Rescate Económico: “Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana”

Durante su intervención, el vicepresidente sostuvo que el proyecto representa una operación de rescate para evitar que Colombia llegue a una situación de quiebra económica.

“Una operación rescate, porque arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. Esta ley de rescate económico es para salvar al país de la quiebra, para evitar que Colombia pierda 360.000 empleos, para evitar entrar en una recesión”, señaló.

Restrepo explicó que una parte central del ajuste fiscal consistirá en reducir el gasto del Estado y combatir lo que calificó como derroche, corrupción y burocracia innecesaria.

“Significa enfrentar la politiquería de las corbatas inútiles del Estado; significa enfrentar la corrupción, la corrupción que ha sido rampante en los últimos cuatro años. Significa enfrentar el gasto innecesario y la burocracia desbordada”, manifestó.

Según el vicepresidente, el 70 % del ajuste fiscal previsto en la iniciativa se alcanzará mediante una reducción del gasto público y una mayor eficiencia en el uso de los recursos estatales.

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