Por: El Espectador

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En su más reciente alocución, el presidente Abelardo de la Espriella compartió un balance enfocado en los principales avances y decisiones de su gobierno, haciendo un énfasis especial en el tema fiscal. El mandatario inició señalando que busca diálogo y concertación con los partidos políticos respecto a la ley de ajuste fiscal y, de paso, asumió el compromiso de no imponer un impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % sobre los productos de la canasta familiar, una medida que suscitaba preocupación en amplios sectores del país. De acuerdo con El Espectador, tal decisión respondió a presiones de partidos oficialistas y de oposición, como el Centro Democrático, los partidos Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical, quienes pidieron no contemplar nuevas cargas tributarias para la población vulnerable.

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Durante la intervención, de la Espriella remarcó que el Gobierno no solo no aumentará el IVA sobre canasta familiar ni en el sector agropecuario, sino que además el Ministerio de Hacienda estudia reducir gradualmente la tarifa general del IVA, actualmente de 19 %, a 18 % o incluso 17 %. Según lo dicho, el presidente espera poder entregar noticias positivas alrededor de ese tema próximamente. Adicionalmente, reafirmó la política de reducción del Estado, informando una disminución permanente en gastos estatales por 23 billones de pesos colombianos (COP) y estableciendo como meta llegar a los 40 billones de pesos en ese rubro.

El presidente usó parte de su alocución para criticar fuertemente al expresidente Gustavo Petro y a su excandidato Iván Cepeda, atribuyéndoles el deterioro de las finanzas públicas y asegurando que su derrota política fue el punto de partida para la recuperación económica estatal. También abordó asuntos de seguridad, señalando el fin de la denominada "paz total" y destacando operativos exitosos contra reconocidos criminales, además de la integración de Colombia en la estrategia conocida como Escudo de las Américas. Según los registros anunciados, durante su gestión se han concretado más de 51.000 capturas y se han incautado más de 6.000 armas, muestra de la intensificación en la lucha contra el crimen.

Respecto a la reconstrucción tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, el jefe de Estado explicó que se han destinado recursos cercanos a los 1 billón de pesos para apoyar a las comunidades afectadas, tanto mediante ayudas económicas directas como a través del Fondo Milagro para acciones urgentes. En ese contexto, subrayó la importancia de la acción inmediata y los resultados por encima de las excusas.

Finalmente, de la Espriella mencionó la ejecución de 40 recorridos por municipios y 17 encuentros dedicados al Plan Nacional de Desarrollo, así como la creación del Banco de Talentos para cargos públicos y la entrega de más de siete millones de unidades de medicamentos. Cerró su discurso reiterando el enfoque prioritario en seguridad, transparencia y compromiso social, y haciendo un llamado a sus funcionarios para mantener la misión fundamental que él identifica: buscar soluciones reales para los colombianos.

¿Qué impacto tiene la reducción del gasto estatal anunciada por Abelardo de la Espriella?

La reducción de los gastos estatales, informada por Abelardo de la Espriella en 23 billones de pesos y con una meta de 40 billones, junto con la no imposición de IVA sobre la canasta familiar, apunta a aliviar la carga sobre los sectores vulnerables y a ordenar las finanzas públicas, según los datos compartidos en su informe de gestión.

¿Cuáles son los principales logros destacados por Abelardo de la Espriella en seguridad y reconstrucción?

Entre los logros mencionados por el mandatario, figuran la captura de más de 51.000 personas por distintos delitos, el desmantelamiento de laboratorios ilegales y el apoyo económico y logístico para las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, todo ello como parte del balance presentado sobre sus primeros 100 días de gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.