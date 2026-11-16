Por: El Espectador

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Durante la noche comprendida entre el 16 y el 17 de noviembre, la lluvia de meteoros conocida como Leónidas alcanzará su punto más alto de actividad, según la Sociedad Americana de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés). Este fenómeno es reconocido por ofrecer las mejores condiciones de observación del mes, ya que es durante este periodo cuando la probabilidad de avistar meteoros en el cielo aumenta considerablemente.

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De acuerdo con la AMS, la lluvia de meteoros Leónidas permanece activa entre el 6 y el 30 de noviembre. Sin embargo, el momento de mayor expectativa es el denominado pico máximo, donde suelen observarse un promedio de 15 meteoros por hora, moviéndose a velocidades próximas a los 70 kilómetros por hora. Esta tasa de meteoros y la intensidad de la actividad solo se dan dentro de una ventana limitada, lo que convierte la noche del 16 al 17 en la más propicia para los aficionados a la astronomía que deseen contemplar este espectáculo natural.

La aparición de los meteoros Leónidas ocurre cerca de la constelación de Leo, y se dirige hacia un sector del cielo donde también se puede avistar el planeta Júpiter. Desde Colombia, como indican los expertos de la AMS, es posible presenciar este fenómeno con el cumplimiento de ciertas condiciones. Principalmente, se requiere un cielo despejado, lo que implica que no debe haber presencia de nubes o factores climáticos adversos que obstruyan la visión. Además, resulta recomendable situarse en áreas apartadas de los grandes centros urbanos, ya que la luz artificial que producen puede dificultar o incluso impedir la correcta observación de los meteoros, que en esencia son pequeños restos de cometa entrando en la atmósfera terrestre.

El evento ocurrirá cuando la Luna esté en cuarto creciente y tenga aproximadamente un 41 % de su superficie iluminada alrededor de la medianoche. Esa condición favorece la oscuridad del firmamento, facilitando la visualización de los trazos luminosos de los meteoros. Finalmente, la AMS enfatiza la importancia de ser paciente durante la observación, ya que factores como condiciones meteorológicas y fenómenos espaciales pueden interrumpir o limitar la visibilidad del fenómeno, impidiendo posiblemente llegar a observar la totalidad de meteoros estimados por hora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es el mejor momento para ver la lluvia de meteoros Leónidas?

El mejor momento para observar la lluvia de meteoros Leónidas es durante su pico máximo, la noche del 16 al 17 de noviembre, cuando se estima que pueden verse hasta 15 meteoros por hora según información de la Sociedad Americana de Meteoros.

¿Qué recomendaciones se deben seguir para observar la lluvia de meteoros Leónidas?

De acuerdo con la AMS, se aconseja elegir lugares alejados de la contaminación lumínica de la ciudad, buscar cielos despejados y tener paciencia, ya que factores como las nubes, la luz de la Luna y otros fenómenos meteorológicos pueden reducir la visibilidad de los meteoros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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