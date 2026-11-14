Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella protagonizó un momento llamativo durante una intervención pública, al referirse de manera jocosa al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, y al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. Según lo registrado por El Nuevo Día, De La Espriella comentó en tono humorístico sobre una costumbre de los dos funcionarios: compartir fotografías en redes sociales donde exhiben los resultados de sus entrenamientos físicos, particularmente mostrando sus abdominales marcados.

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La intervención del mandatario estuvo cargada de risas, especialmente cuando mencionó entre bromas: “Y ustedes sí que la tienen, ahí andan de chayá en las redes sociales, que el alcalde de Montería, que está rayado, que el gobernador sin camisa, que no es lo mismo”. Este tipo de comentarios reflejaron una atmósfera distendida en un evento público, donde el presidente no dudó en hacer referencia a la imagen física de los funcionarios y a la forma en que ellos se presentan ante sus seguidores digitales.

Sin embargo, la broma más destacada de la jornada surgió cuando De La Espriella agregó: “Está dañando la plaza, hermano”. Con esta expresión se refirió a la 'competencia' que existe entre las publicaciones del alcalde y el gobernador, quienes suelen exhibir en redes sociales sus cuerpos trabajados. Esta frase generó humor entre los asistentes, mostrando una faceta menos formal de la política local donde, incluso, los altos cargos se permiten bromear sobre asuntos ajenos a la gestión pública.

No obstante, la intervención no quedó únicamente en el plano humorístico. De La Espriella aprovechó el momento para recalcar la importancia de la actividad física, subrayando que el deporte inculca disciplina y fomenta hábitos de vida saludables. Así, el presidente vinculó la conversación ligera a un mensaje de fondo sobre la necesidad de promover el bienestar físico y mental, un tema relevante tanto para los funcionarios públicos como para la ciudadanía.

De acuerdo con El Nuevo Día, este episodio evidenció un costado más relajado de Hugo Kerguelén y Erasmo Zuleta, quienes han ganado notoriedad en redes sociales por documentar sus rutinas de ejercicio y mostrar los resultados alcanzados. Sus publicaciones no solo reflejan disciplina personal, sino que también los acercan a la comunidad en un lenguaje fresco y actual, donde la salud y el deporte tienen cabida en el discurso público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la broma de Abelardo De La Espriella sobre el alcalde de Montería y el gobernador de Córdoba?

La broma de Abelardo De La Espriella giró en torno a las imágenes que el alcalde Hugo Kerguelén y el gobernador Erasmo Zuleta comparten en redes sociales, donde muestran sus cuerpos definidos tras sus entrenamientos. El presidente dijo entre risas: “Está dañando la plaza, hermano”, haciendo alusión a la competencia entre ambos por la atención del público por su estado físico, según lo informó El Nuevo Día.

¿Por qué Abelardo De La Espriella habló sobre los entrenamientos físicos de estos funcionarios?

Abelardo De La Espriella aprovechó el comentario humorístico como punto de partida para destacar la importancia de la actividad física, mencionando que el deporte enseña disciplina y fomenta hábitos saludables. Este mensaje llegó después de su broma sobre las publicaciones en redes sociales de Hugo Kerguelén y Erasmo Zuleta, según lo reportó El Nuevo Día.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.