Aunque los huevos suelen ocupar un lugar destacado cuando se habla de alimentos ricos en proteínas, existe una legumbre que puede superar su aporte y que no es tan habitual en la alimentación diaria. Se trata de los altramuces, conocidos también como chochos o lupinos, una alternativa de origen vegetal que reúne varios nutrientes importantes para el organismo.

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Su contenido de proteína ha llamado la atención de especialistas en nutrición, pues una porción de 100 gramos puede aportar más cantidad de este nutriente que dos huevos medianos. Esta característica los convierte en una opción para quienes buscan diversificar las fuentes de proteína sin depender siempre de los mismos alimentos.

Pero su composición no se limita a ese aporte. Los altramuces también contienen fibra y minerales como hierro, calcio y magnesio, elementos que intervienen en distintas funciones del cuerpo. Por eso, además de su valor nutricional, pueden ocupar un lugar en preparaciones sencillas como ensaladas, acompañamientos o pasabocas.

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La nutricionista Natalia Sirvent destacó las propiedades de esta legumbre en un video difundido en redes sociales. Sus explicaciones, recogidas por Blu Radio, también apuntan a otros aspectos de su composición, como la relación entre la fibra y la salud intestinal, así como el efecto de las proteínas en la sensación de saciedad.

¿Qué beneficios nutricionales tienen los altramuces?

Uno de los componentes destacados de los altramuces es la fibra, que cumple una función importante en el proceso digestivo y contribuye al funcionamiento del intestino. Según explicó Sirvent, este nutriente también puede favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal, conformada por los microorganismos que habitan en el aparato digestivo.

La especialista mencionó además investigaciones que han explorado posibles efectos positivos de esta legumbre sobre el colesterol y la sensibilidad a la insulina. Estos hallazgos son de interés nutricional, aunque no significan que consumir altramuces por sí solo permita prevenir o tratar enfermedades.

A su aporte de fibra y proteína se suman tres minerales esenciales. El magnesio interviene en el funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, mientras que el hierro es necesario para la producción de hemoglobina, encargada de transportar oxígeno en la sangre.

Por su parte, el calcio contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes y participa en la contracción muscular. Esta combinación hace que los altramuces sean una alternativa para complementar una alimentación variada.

Altramuces podrían favorecer la salud intestinal y ayudar con el colesterol

De acuerdo con Natalia Sirvent, el aporte de fibra de los altramuces puede favorecer la salud de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan en el aparato digestivo. Este equilibrio es importante para distintos procesos del organismo y para el funcionamiento adecuado del sistema digestivo.

La especialista también mencionó investigaciones que han encontrado posibles efectos positivos de esta legumbre sobre los niveles de colesterol y la sensibilidad a la insulina, por lo que ayuda a controlar el azúcar en la sangre Estos resultados han despertado interés por su potencial aporte a la salud metabólica, aunque no significan que consumir altramuces sea suficiente para tratar enfermedades o reemplazar los medicamentos formulados por un profesional.

La fibra es uno de los componentes que explican parte de ese interés nutricional. Además de contribuir al tránsito intestinal, puede influir en la absorción de ciertos nutrientes y en la respuesta del organismo después de las comidas.

Por otro lado, su contenido de proteínas y fibra puede favorecer la sensación de saciedad. Esto permite que los altramuces sean una alternativa para incluir entre comidas o complementar preparaciones dentro de una alimentación equilibrada.

¿Cómo se pueden consumir los altramuces?

Una de las ventajas de esta legumbre es que puede servirse como aperitivo sin necesidad de preparaciones demasiado elaboradas. También es posible incorporarla a ensaladas o utilizarla como acompañamiento de otros platos para sumar proteína vegetal y fibra a las comidas.

La recomendación de la nutricionista es tenerlos disponibles en casa para contar con una alternativa cuando aparezca el deseo de comer algo entre horas. De esta manera, pueden reemplazar algunos pasabocas de menor valor nutricional dentro de los hábitos cotidianos.

No obstante, hay un detalle que conviene revisar al comprarlos: si vienen en conserva, pueden contener cantidades considerables de sodio. Escurrirlos y enjuagarlos antes de consumirlos ayuda a retirar parte de la sal presente en el líquido.

También es importante tener precaución si existe alergia a los altramuces o antecedentes de reacciones a determinadas legumbres. Como ocurre con cualquier alimento, su consumo debe ajustarse a las necesidades y condiciones de cada persona.

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