Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La confusión entre espinaca, acelga y kale persiste en muchas cocinas, pero detrás de la similitud hay diferencias botánicas, nutricionales y de uso notables. Según la información elaborada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y el Jardín Botánico de Bogotá, la espinaca, cuyo nombre científico es Spinacia oleracea, proviene del sudoeste de Asia. Sus hojas verdes en forma de punta de flecha son populares en ensaladas y sándwiches, así como guisos y sopas. Destaca por su ciclo de cultivo breve, lo que la convierte en una opción para obtener hojas frescas rápidamente.

Sigue a PULZO en Discover

El contenido nutricional de la espinaca, de acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, ofrece hierro, fibra, vitamina C, folatos, vitaminas A y E, así como minerales como potasio, magnesio y calcio. Esta hortaliza tiene alto contenido de agua y fibra, bajo en grasas y carbohidratos, lo que la hace recomendable para incorporar en la alimentación diaria. Prepararla al vapor, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, ayuda a mantener sus nutrientes.

Por su parte, la acelga, Beta vulgaris var. cicla, comparte con la remolacha la especie, pero se diferencia porque aprovecha las hojas y tallos (pencas), en lugar de la raíz. Originaria del Mediterráneo, sus hojas grandes y pencas blancas o rojizas aportan potasio, yodo, magnesio, además de vitaminas A y C. El Jardín Botánico de Bogotá señala que su fibra beneficia la digestión y ayuda al tránsito intestinal. Además, la acelga aporta hierro, esencial para la fabricación de hemoglobina, y minerales adecuados para varias funciones vitales.

En la cocina, la principal diferencia radica en la textura: las hojas de acelga son más firmes y sus pencas pueden tratarse como un ingrediente adicional, mientras las espinacas suelen ser tiernas y cocerse rápidamente. Ambas son versátiles y permiten múltiples preparaciones.

El kale, Brassica oleracea var. sabellica L., es un pariente del repollo, la coliflor y el brócoli, pese a sus notables diferencias visuales. Originario del Mediterráneo, sus hojas rizadas pueden mostrar colores variados. Nutricionalmente, según el Jardín Botánico de Bogotá, el kale destaca por su aporte de calcio, magnesio, hierro, fósforo, potasio y zinc, vitaminas B, C y K, y compuestos precursores de la vitamina A. De textura robusta y sabor que se torna más dulce con el frío, es común en recetas como el caldo verde lusitano y brasileño. Su contenido de fibra también favorece el tránsito intestinal y se le atribuyen usos populares en remedios caseros, como infusiones para el sistema respiratorio y aplicaciones en la piel.

Kale, brócoli, coliflor y repollo, aunque diferentes a simple vista, pertenecen a la Brassica oleracea; sus variedades han sido seleccionadas por aspectos específicos, como la producción de hojas o cabezas compactas. El kale se adapta especialmente a climas fríos, desarrollando un perfil de sabor particular.

¿Cuáles son las principales diferencias entre espinaca, acelga y kale?

La espinaca y la acelga, aunque emparentadas, se diferencian en su origen, apariencia y usos culinarios: la espinaca tiene hojas tiernas y forma de flecha, mientras la acelga presenta hojas grandes y pencas gruesas de colores. El kale pertenece a la misma especie que el repollo y otras verduras; destaca por sus hojas rizadas y un perfil nutricional donde sobresale la fibra y los minerales. Además, cada una tiene adaptaciones únicas en la cocina y el cultivo.

¿Para qué sirven los nutrientes presentes en espinaca, acelga y kale?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, estas hortalizas aportan vitaminas y minerales importantes: hierro para la hemoglobina, calcio y potasio para la función muscular, fibra para la salud digestiva y vitaminas A, C y K para el sistema inmunitario y la protección celular. Incorporarlas en la dieta favorece la nutrición integral y el funcionamiento adecuado del organismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.