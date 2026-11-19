En medio de las marchas que se llevan a cabo en varias ciudades de Colombia, unas con más participación en algunas zonas, el expresidente Gustavo Petro se refirió al gobierno de Abelardo de la Espriella, que en varios momentos lo ha criticado por los problemas y el hueco fiscal que le dejó al país.

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En medio de las protestas en Cali, Petro hizo una intervención en público, en la que les pidió a sus seguidores que no esperen hasta el 2030, sino que se movilicen para que se cambie el Gobierno actual que, según el expresidente, es “ilegítimo”.

“Quizás no hay que esperar el voto (de 2030), lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, afirmó Petro.

Ante sus afirmaciones, diferentes congresistas y personajes públicos criticaron su discurso y las que consideran acciones “golpistas” del expresidente en contra del Gobierno actual.

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“Petro es un golpista irresponsable”, escribió el senador Andrés Forero, vía Twitter.

“Durante 4 años Petro denunció imaginarios ‘golpes blandos’ y ‘golpes duros’, pero hoy en plaza pública está promoviendo de forma incendiaria un golpe contra”, agregó el congresista.

(Vea también: Gustavo Petro respalda protestas en Cali durante paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella)

Estos son sus trinos:

Petro es un golpista irresponsable. https://t.co/8Mxa4zb0tp — Andrés Forero CD (@AForeroM) November 19, 2026

Durante 4 años Petro denunció imaginarios “golpes blandos” y “golpes duros”, pero hoy en plaza pública está promoviendo de forma incendiaria un golpe contra @ABDELAESPRIELLA. — Andrés Forero CD (@AForeroM) November 19, 2026

¿Por qué son las protestas de hoy en Colombia?

La jornada fue impulsada por centrales obreras, sindicatos, organizaciones indígenas y colectivos estudiantiles de universidades públicas y privadas en rechazo a las políticas y reformas económicas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Entre los argumentos centrales de los manifestantes se destacan:

Rechazo a la “Ley de Rescate Económico”: aunque en el trámite legislativo se hundió la propuesta inicial de gravar con IVA del 19 % productos de la canasta familiar, los sindicatos y sectores de oposición denuncian que el articulado mantiene medidas que golpean el poder adquisitivo y abre la puerta a la privatización o venta de activos estratégicos de la Nación como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario.

aunque en el trámite legislativo se hundió la propuesta inicial de gravar con IVA del 19 % productos de la canasta familiar, los sindicatos y sectores de oposición denuncian que el articulado mantiene medidas que golpean el poder adquisitivo y abre la puerta a la privatización o venta de activos estratégicos de la Nación como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario. Costo de vida y empleo: los convocantes reclaman frente al encarecimiento de los alimentos, la pérdida del salario real y el impacto tributario y laboral sobre los trabajadores.

los convocantes reclaman frente al encarecimiento de los alimentos, la pérdida del salario real y el impacto tributario y laboral sobre los trabajadores. Educación pública, justicia y territorios: estudiantes universitarios marcharon en defensa del presupuesto para la educación superior pública, mientras que la Rama Judicial se sumó en ciudades como Montería y los pueblos indígenas exigieron garantías para la consulta previa, autonomía territorial y respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En esta jornada, el expresidente Gustavo Petro asumió un papel protagónico como uno de los principales promotores políticos y convocantes de la protesta desde la oposición. Días antes de la jornada —el 9 de noviembre— y nuevamente en la víspera del paro —el 18 de noviembre—, el exmandatario ratificó junto al Pacto Histórico el llamado a salir masivamente a las plazas públicas del país.

A través de sus redes sociales, Petro convocó a sus seguidores bajo las banderas de la defensa del empleo, la economía popular y el rechazo a las reformas de la administración De la Espriella, advirtiendo que las iniciativas del actual Gobierno dejarían en la pobreza a los colombianos. Asimismo, confirmó su participación presencial en las marchas en Bogotá, vinculando la jornada tanto con el rechazo al paquete fiscal como con reivindicaciones históricas y culturales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.